Belép a Vivo a magyar piacra

Október végén Magyarországra is megérkezik a Vivo mobilgyártó, és elindítja a hivatalos forgalmazást – jelentette be a márka hazai képviselete az X200-as mobilszéria bemutatójának apropójából. Ugyan kerülőúton eddig is be lehetett szerezni itthon a márka készülékeit, most már a hazai disztribútor mellett a szervizháttér is adott lesz, viszont azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy melyik cég intézi majd a szervizelést.

2009-es megalakulása óta a cég folyamatosan bővíti értékesítési hálózatát, aminek köszönhetően napjainkra már több mint 60 országban van jelen, és 2024 második negyedévének végére a világ negyedik legnagyobb okostelefon-márkájává lépett elő. A magyarországi terjesztéssel kapcsolatban céldátumot nem közöltek, egyelőre annyit lehet tudni, hogy október végén kezdődik. Az induláskor kapható kínálatot a V40, V40SE 4G és 5G, valamint a Y28 modellek jelentik majd, amiket a Yettelnél, a Media Marktnál, a Firstphone-nál és a Bestbyte-nál lehet megvásárolni.

A CounterPoint Research második negyedévre vonatkozó számai szerint az OPPO és a Vivo fej-fej mellett 9-9 százalékos részesedéssel a globális mobilpiac negyedik legnagyobb szereplőinek számítanak, követve a Samsungot, az Apple-t és a Xiaomi-t. Eközben a márka 17,9 százalékos részesedésével a kínai okostelefon-piacon magabiztosan foglalta el az első helyet, tehát saját térfelén a legtöbb mobilt adja el. Az egy éve bejelentett X100-as szériából már több mint 50 millió darabot sikerült eladni.

A Vivo az Oppo, OnePlus, Realme márkák mellett egykor a kínai BBK Electronics konszern alá tartozott, de 2023-ban levált és külön működik tőle. A BKK az elmúlt évtized során szinte a semmiből vált az egyik legfontosabb telefongyártóvá. A kínai gigacég készülékeivel meghódította Indiát, Észak-Amerikát, Nyugat-Európában, tehát a legtöbb fontos piacon stabil részesedést ért el. A levesbe a Nokia köpött bele, melynek szabadalmaztatott 4G/5G technológiáját (SEP) a BBK-hoz tartozó márkák mobiljaiba is belekerült egy 2018-as megállapodás szerint, a szerződés azonban 2021-ben lejárt, és nem sikerült megújítani.

A BBK úgy vélte, nem is lett volna szükség erre, de a Nokia több országban is szabadalomsértéssel vádolta meg a kínaiakat. 2023 nyarára lett ennek valódi eredménye: az első lezárult ügy során a mannheimi bíróság azonban a Nokia javára döntött, így Németországban megtiltották az Oppo termékek forgalmazását, majd az országból kitiltották a Realme és Vivo márkákat. Utána a cég távozott több uniós országból, így hazánkban is felszámolta a hivatalos képviseletet, a Realme tőlünk már kivonult. Az Oppo márkanevű okostelefonok forgalmazása hivatalosan 2021 júliusában kezdődött meg a magyar piacon.