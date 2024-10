Két Windows 11 kiadás sem kap már fontos frissítéseket

A Microsoft emlékeztette rá ügyfeleit, hogy a Windows 11 22H2 és 21H2 kiadásainak támogatása október 8-án véget ér, innnentől kezdve kockázatosabbá válik a használatuk. A lépés érinti a 2022. szeptember 20-án megjelent Windows 11 22H2 Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations és SE kiadásokat egyaránt, illetve a Windows 11 21H2 Enterprise, Education és IoT Enterprise verziókat is. Csak az Enterprise és Education kiadások képeznek kivételt, ezek még 2025. október 14-ig továbbra is megkaphatják a Windows 11 22H2 frissítéseit.

A redmondi cég tájékoztatása szerint az említett Windows-verziókhoz érkező utolsó biztonsági frissítés az aktuális októberi csomag, a későbbiekben viszont az érintett kiadásokat futtató eszközök nem kapják meg a legújabb biztonsági fenyegetésekre védelmet nyújtó havi biztonsági és előnézeti frissítéseket. Így a további használatuk kockázatnak teheti ki számítógépet a rosszindulatú programok, biztonsági hibák és egyéb fenyegetések miatt.

Home office: a hatalom fényes szimbóluma Az IT-sok irodai visszatérésének témája igazi darázsfészek. Az IT-sok irodai visszatérésének témája igazi darázsfészek.

Home office: a hatalom fényes szimbóluma Az IT-sok irodai visszatérésének témája igazi darázsfészek.

A Microsoft október elején kezdte meg a Windows 11 idei átfogó frissítésének terjesztését a Windows 11 22H2 és 23H2 rendszert futtató eszközökre. A 24H2 csomag az eddigiekhez hasonlóan több hullámban érkezik meg a kompatibilis PC-kre, és minden eddiginél több és fontosabb változást tartalmaz. Az operációs rendszer így számos kisebb-nagyobb, a Start menüt, a gyorsbeállítások menücsoportot és a fájlkezelőt érintő fejlesztést kapott, melyek többnyire dizájnfókuszúak, ugyanakkor megjelentek komolyabb újdonságok is a frissítéssel.

Az időszak végéhez közeledve a Windows Update-en keresztül a cég már több gépen is automatikusan elindítja a szolgáltatásfrissítést azon Windows 11 Home és Pro rendszerű eszközökön, amelyeket nem az IT-részlegek kezelnek. A vállalat egyelőre blokkolja a Windows 24H2 frissítéseket az inkompatibilis Intel Smart Sound Technology (SST) audio-illesztőprogramokkal rendelkező rendszereken, ami kékhalálos (BSOD) problémákat idézett elő az elmúlt héten.

A 24H2 frissítés tesztelése a Windows Insider programban már májusban elindult, a Microsoft pedig már gyárilag ezt a verziót telepítette a nyáron megjelent saját Copilot+ PC-ire, valamint az OEM-ek kínálatában szereplő Copilot+ PC-k is már ezzel a verzióval érkeznek, érkeztek. Az új kiadást mostantól fokozatosan kapják meg a régebbi verziót futtató felhasználók.