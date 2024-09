Sokkal pontosabb nyomkövetést ígér a Bluetooth 6.0

Az egyik legnépszerűbb, eszközök széles palettája által használt rádiófrekvenciás kommunikációs szabvány, a Bluetooth újabb mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy a szabványalkotó testület, a Bluetooth Special Interest Group (SIG) a hét elején bejelentette a protokoll 6.0-s verzióját.

A kezdetben elsősorban a kis áramfelvételű PC- s perifériák és audioeszközök gyártói körében népszerű Bluetooth-alapú kommunikáció az elmúlt években, évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül, a szabványba került újabb funkciók és meglévő képességek továbbfejlesztésével.

Ilyen továbbfejlesztett képesség a Bluetooth 6.0 egyik legnagyobb dobásának számító Bluetooth Channel Sounding, melynek legfőbb előnye, hogy a különböző, Bluetooth-alapú eszközök a jelenleginél jóval pontosabban határozzák meg egymás helyzetét, ezzel pedig a nyomkövetőkkel, vagy ilyen funkcióval ellátott elveszett tárgyak gyorsabban és könnyebben megtalálhatóvá válnak.

A technológia ugyan lehetővé teszi most is két Bluetooth-szt használó eszköz között a helymeghatározást és felderítést, ezt azonban kizárólag a jelerősségből és mozgás közbeni jelcsillapítás-változásból kalkulálja ki a rendszer, ami gátat szabhat a pontos helymeghatározásnak akár egy lakáson vagy szobán belül is.

Az Apple egyebek mellett ezért döntött úgy, hogy a saját nyomkövető technológiáját részben egy ultraszélessávú rádiós jeladóra építi - ilyen modul található többek között az iPhone-okban, az AirTagekben illetve a második generációs AirPods Pro fülhallgatókban. A cég ugyanakkor kizárólag bluetooth-alapú felderítést is használ egyes termékeinél, így például az Apple TV elkallódott távirányítóját is ezzel a módszerrel lehet megkeresni a nappaliban.

Az Apple-ön kívül Bluetooth-ra épít nyomkövető és helymeghatározó megoldást a Samsung és számtalan eszközgyártó is.

A teljesen új működési alapokra helyezett Bluetooth Channel Sounding ezzel együtt a Bluetooth SIG szerint biztonságosabban is használható a korábbi megoldásoknál - a szervezet ennek érdekében számos olyan biztonsági védvonalat épített be a komponensbe, mely képes különböző típusú támadásokat megelőzni illetve a sikeres támadások esélyét csökkenteni.