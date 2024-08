Tíz hónap alatt duplázott a ChatGPT

Nem csökken az érdeklődés a világ egyik legnépszerűbb nagy nyelvi modellen alapuló chatbot-szolgáltatása, a ChatGPT iránt. A platformot üzemeltető OpenAI csütörtökön bejelentette, hogy a szolgáltatás heti átlagos felhasználószáma mostanra 200 millióra nőtt, ami a tavaly novemberben elért százmilliós mérföldkő dupláját jelenti, kevesebb mint egy éven belül.

Az OpenAI platformja ugyanakkor nem csak a végfelhasználók körében népszerű, hanem a cégek és fejlesztők is előszeretettel használják a szolgáltatást, így a Fortune 500 listán szereplő vállalatok 92%-a használja az OpenAI valamelyik termékét, a ChatGPT-4o mini modell júliusi megjelenése óta pedig az API-használat is a duplájára nőtt - számol be róla a startup.

A GPT-4o mini bevezetésének egyik legfőbb célja éppen az volt, hogy a nagy nyelvi modellekre épülő szolgáltatások használatát a kevésbé tőkeerős vállalkozások számára is elérhetővé tegye, ezzel számottevően kiszélesítve az API-n keresztül csatlakozó vállalatok körét.

Az OpenAI ezzel párhuzamosan a befektetők számára is egyre vonzóbb célponttá válik. A Wall Street Journal forrásaira hivatkozva a minap közölte, hogy a következő befektetési körben olyan cégek vehetnek részt, mint az Apple, a Microsoft és az Nvidia, a volument pedig jól jelzi, hogy ezzel a startup értéke 100 milliárd dollár felé nőhet majd.

A Microsoft egy megelőző körben már egyszer belepumpált 19 milliárd dollárt Sam Altman cégébe, az Apple pedig jelentős mértékben a ChatGPT-re építi saját mesterséges intelligencia megoldását, az Apple Intelligence-t. A Microsoft és az Apple egy időben az OpenAI igazgatótanácsába is delegált embereket, ám ezeket a pozíciókat a versenyhatóságok nyomására mindkét cég feladta.