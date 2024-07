Elhagyja székét a Microsoft az OpenAI tanácsában

Keith Dolliver, a Microsoft főtanácsos-helyettese arról számolt be az OpenAI-nak írt levelében, hogy jelentős előrelépést látott az utóbbi 8 hónapban az újonnan megalakult igazgatótanácshoz képest, amit elegendőnek ítél ahhoz, hogy megbízzon a kijelölt irányban, és már nem látja szükségesnek a megfigyelői szerepet. A cég ezzel kiiktat egy meglehetősen érzékeny pontot is, ami jobban megnyugtathatja a trösztellenes szabályozókat. Az AI-startup az ügyhöz álló források elmondása alapján a későbbiekben nem tervezi feltölteni a Microsoft helyét, tehát egyelőre kizártnak tűnik, hogy az Apple üljön be a megüresedett székbe.

A redmondi szoftveróriás tavaly novemberben kapott szavazati joggal nem rendelkező megfigyelői helyet az OpenAI átrendezett igazgatótanácsában. A legfontosabb befektetőként is szerepet vállaló, egyben a cég 49 százalékát tulajdonló redmondi szoftvercéget ez arra jogosította fel, hogy képviselője részt vegyen az OpenAI igazgatótanácsi ülésein és bizalmas információkhoz férjen hozzá, nagyobb rálátást kapjon a vállalat belső működésébe, de nincs beleszólása a szervezetet érintő ügyekbe, például az igazgatók megválasztásába.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal. Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Hello, itt az idei SYSADMINDAY! Szabadtéri helyszínen idén is megrendezzük a hazai Sysadmindayt. Melós hónapok után ez egy jó lehetőség, hogy találkozzunk barátokkal, kollégákkal.

Július elején az Európai Unió versenypolitikáért felelős biztosa, Margrethe Vestager bejelentette, hogy nagyszabású trösztellenes vizsgálatok indulnak az Európai Unióban a mesterséges intelligenciával kapcsolatos közelmúltbeli együttműködések kapcsán.

Ugyan a tisztviselők korábban arra jutottak, hogy nem fognak vizsgálatot indítani a 13 millió dolláros Microsoft-OpenAI befektetés miatt, és a Microsoft megfigyelői szerepe sem változtatta meg az OpenAI függetlenségét, mégis a trösztellenes szabályok értelmében kérdéseket küldenek a vállalatoknak, hogy felmérhessék az exkluzív megállapodások versenytársakra gyakorolt potenciális hatásait. Emellett Nagy-Britannia Verseny- és Piacfelügyeletének aggályait sem sikerült még teljesen eloszlatni, így valóban érthető a redmondi cég óvatossága.