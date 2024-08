Okosotthon-központot épít új tévés kütyüjébe a Google

A korábbi pletykáknak megfelelően - noha a vártnál kissé korábban - bemutatta új tévéokosítóját a Google. A cég szeptemberben dobja piacra a Google TV Streamer nevű eszközt, mellyel búcsút int a több mint egy évtizeddel ezelőtt megjelent Chromecast eszközöknek.

2024 van, és a Google egy set-top boxot dob piacra

A TV Streamer ugyanis az eddigi tévéokosító-koncepciótól elszakadva egy konzervatív felépítésű külső eszköz, mely HDMI-kábellel csatlakozik a tévékészülékhez (a kábel egyébként nem tartozéka a csomagnak). A Google mérnökei szerencsére figyeltek rá, hogy az eszköz passzoljon a modern otthonok szórakoztatóközpontjához, a lekerekített formájú, dizájnos dobozka fehér és szürke színben lesz majd elérhető.

A Google TV Streamer ugyanakkor nem elsősorban a dizájnszempontokat figyelembe véve került szem elé, hanem azért, mert a gyártó új koncepciója alapján immár okosotthon-központként (adott a Thread és a Matter kompatibilitás) tekint az eszközre, a rádiójelek terjedése szempontjából pedig ideálisabb, ha egy ilyen vezeték nélküli központot nem blokkol semmilyen bútordarab vagy egyéb berendezés (mondjuk egy tévé).

Az eszköz valamivel erősebb hadvert kap, mint a 2020-ban bemutatkozott első, önálló streamer, ami még a Chromecast nevet viselte - a rendszermemória 2-ről 4 GB-ra, a háttértár pedig 8-ról 32 GB-ra nőtt. A processzor teljesítménye eközben a Google szerint 22%-kal nőtt, vagyis továbbra is az Nvidia Shield marad az androidos tv streamer eszközök teljesítménybajnoka.

Bár a Stadia elkaszálásával adta volna magát, hogy az Apple-hez hasonlóan a Google is rágyúrjon a helyben futtatható, látványosabb játékokra, egyfajta konzolként tekintve a TV Streamerre, a cég ezt az irányt láthatóan elvetette, az újdonság így továbbra is elsősorban egy médiafogyasztásra kihegyezett megoldás lett, a felület pedig ugyanaz a Google TV launcher, amit már 2020-ban is láthattunk a cég előző Chromecast eszközén.

A vállalat ugyanakkor becsempészte újdonságként az interéfszre a "Gemini Overview" nevű funkciót, mely a mesterséges intelligenciát hívja segítségül bizonyos tartalmak összegzéséhez, illetve szintén újdonság az AI-ra épülő, egyedi képernyővédő-készítő.

A Google TV Streamer szeptemberben kerül forgalomba egyelőre csak az Egyesült Államokban, ahol 99 dollárt kérnek majd el a kütyüért.