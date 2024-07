Már böngészőből is használható az Apple térképe

A Google Térkép kétségkívül a navigációs szolgáltatások koronázatlan királya, és hiába vannak alternatívái, a tekintélyes mobil- és keresőpiaci részesedéssel rendelkező cég pozícióját eddig nem igazán fenyegette rivális térkép. A fölényhez hozzájárul az is, hogy az évek során rengeteg fejlett funkcióval és fejlesztéssel bővült a térképszolgáltatás, elég csak az Immersive View, a Live View nézeteket, vagy a biciklis útvonalak tervezését említeni.

Ebbe a versenytérbe lép be most erőteljesebben az Apple: ugyan a cupertinói cég térképszolgáltatása egy ideje már elrajtolt és folyamatosan fejlődik, most sikerül meglépni azt, hogy webes felületen is hozzáférhetővé váljon, több mint 12 évvel azután, hogy megjelent az iPhone-okon.

Az Apple Maps webes bétája a beta.maps.apple címen érhető el, és túl sok meglepetést azért nem tartogat sem a működése, sem a kezelőfelülete: a Google térképéhez látott módon tervezhetők gyalogos és vezetési útvonalak, böngészhetők az egyes lokációk, vendéglátóegységek értékelései.

A szolgáltatás applikációs verziója tavaly kapta meg a Google Térképhez tartozó utcakép-szolgáltatás, a Street View Apple-féle megfelelőjét, a 360 fokos körbenézést lehetővé tevő Look Aroundot, ami a következő hónapokban válik a böngészőből elérhető térkép részévé.

A Google kiterjedt ügyfélkörrel rendelkezik, így csak egy igazán nagy és sok erőforrással rendelkező versenytárs erodálhatja eddigi pozícióját, az a későbbiekben derül ki, milyen mértékben. Az Apple-felhasználók számára eddig a Google Térkép lehetett csak opció, ha böngészőn keresztül szerettek volna megnézni egy útvonalat, de így most már választhatóvá válik a first-party szolgáltatás is. Hozzá kell tenni: az alig egy évtizede indult Apple Maps rengeteget fejlődött az évek során, és ha az eddig látott ütemben fejlődik továbbra is, akkor valóban lehet miért aggódnia a Google-nek.

A térkép bétája egyelőre még csak angol nyelven érhető el, az Apple a jövőben az operációs rendszerek és böngészők támogatásának bővítését tervezi.