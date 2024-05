Ismét cirkálnak az Apple autói a magyar utakon

Tavaly április elején még több országban, köztük Magyarországon is elindult az új Apple Maps nézet, mely mindenki számára elérhetően kínál részletesebb és nem utolsósorban látványosabb tájékozódási lehetőséget. Ekkor rajtolt a Google Street View Apple-féle alteregója, a Look Around (Körbenézés) is, ami interaktív, utcaszintű nézetet biztosít nagy felbontású 3D-s képekkel.

Akkoriban még jellemzően kétéves felvételek alkották az útadatbázist, amit olvasónk visszajelzései szerint a cég nemrég frissített a 2023-ban rögzített, legutóbbi körbepásztázás alatt gyűjtött felvételekkel. A szolgáltatásban már körbe lehet nézni például az olyan kedvelt helyszíneken, mint a Margit-sziget, Városliget vagy a Népliget, de nem csak a főváros, hanem más városok területén is friss (lényegében tavalyi) fotók szerepelnek, ami nemsokára még naprakészebb lehet.

Az Apple Maps támogatási oldala megerősíti az olvasónk által kiszúrt információt: az Apple autói április 15. óta ismét szelik az ország utait, egészen júliusig bezárólag. Budapest mellett a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl területén lehet találkozni a cupertinói cég járműveivel, Szegeden és Debrecenben már többen is lefotózták az autókat.

apple autó szegeden. // Forrás: REDDIT (New_Breakfast_4576)

Legutóbb tavaly tavasszal gyűjtött adatokat a cég térképszolgáltatásának frissítéséhez, amit a nyár elején kiegészített gyalogos felmérésekkel is az autóval nehezen megközelíthető helyszíneken egy hátizsákos rendszerrel. Az Apple kiemeli, hogy az ilyen tevékenységek során is az Apple Térképek adatgyűjtő járműveinél megszokott adatvédelmi biztosítékokat alkalmazza, azaz a Körbenézés funkcióban megjelenő képeken például kitakarja az arcokat és a rendszámtáblákat, illetve utólag is lehet kérvényezni kitakarást az erre a célra létrehozott felületen.

Az Apple hosszú évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy a meglehetősen statikus kinézetű Apple Maps térképalkalmazást átalakítja, részletesebb információkat elhelyezve a térképen, illetve 3D-s nézetben ábrázolva az épületeket és nevezetességeket. A térképek frissítése 2018. szeptemberében kezdődött az Egyesült Államokban, majd 2020. januárjára fejeződött be az ország egész területére vonatkozóan, ezt követte a bevezetés a nagy nyugat-európai piacokon - tavaly márciusban zárult le egy frissítési kör a skandináv régióval, majd a tesztkörbe áprilisban bevonták Magyarország mellett Lengyelországot, Horvátországot, Csehországot és Szlovéniát.