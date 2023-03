Magyarországon is jön az új Apple Maps nézet

Rövidesen Magyarországon is megújulhat az Apple Maps térképalkalmazás, legalábbis erre utal, hogy a cég több régiós ország mellett péntek reggel hazánkban is elindította az új, a korábbinál jóval részletesebb térképnézetet biztosító felület tesztüzemét. Az új térképnézetet a világ több régiójában eltérő időpontban élesíti az Apple, hazánkban az kelet-európai országok közül elsőként kerülhet be a sorba.

Az Apple hosszú évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy a meglehetősen statikus kinézetű Apple Maps térképalkalmazást átalakítja, részletesebb információkat elhelyezve a térképen, illetve 3D-s nézetben ábrázolva az épületeket és nevezetességeket.

A térképek frissítése 2018. szeptemberében kezdődött az Egyesült Államokban, majd 2020. januárjára fejeződött be az ország egész területére vonatkozóan, ezt követte a bevezetés a nagy nyugat-európai piacokon - a legutóbbi frissítési kör éppen március 2-ám zárult le a skandináv régióval.

A legújabb tesztkörbe Magyarország mellett Lengyelország, Horvátország, Csehország és Szlovénia került be, ezekben az országokban várhatóan 30-45 napon belül élesedhet minden felhasználó számára az új, a korábbinál sokkal részletgazdagabb felület.