175 millió felhasználó felett az egyéves Threads

Indulása után egy évvel havonta több mint 175 millióan használják aktívan a X kihívójának szánt Threads-t – derül ki a Meta-vezér Mark Zuckerberg által közzétett bejegyzésből, amit a közösségi szolgáltatás július ötödikei évfordulója előtt osztott meg. A havi felhasználók mennyisége azonban csak egy mérőszám, a Meta továbbra sem osztja meg a napi aktív felhasználói számot, ami egy WhatsApp vagy Instagram esetén nem titok – ez némileg arra enged következtetni, hogy egyelőre még sok lehet az áthaladó felhasználók száma, akik bár ismerkednek a platformmal, de végül nem válnak rendszeres használóivá.

Belsős források szerint az app növekedését jelentős részben az Instagramon belüli promózás hajtja, mivel mindkét app ugyanazt a fiókrendszert használja, a jövőben ez nem is fog változni. A Threads mindenesetre stabilan növekszik, bár lassabb ütemben a kezdeti robbanásszerű növekedéshez képest. Az appot több mint 100 millióan töltötték le az első héten, majd az érdeklődés látványosan visszaesett. Az idei év első hat hónapjában egyenletes növekedést lehetett látni, sőt az Apptopia alkalmazáselemző cég szerint a Threads bizonyos metrikákban már jobban teljesít, és több napi aktív felhasználója van az Egyesült Államokban, mint X-nek – de ugye erről hivatalos számokat még nem tudhatunk.

Zuckerberg nem titkolt célja mindenesetre, hogy a Threads legyen a következő egymilliárd felhasználós szolgáltatás, ennek érdekében a későbbiekben olyan piacokra kívánnak koncentrálni, ahol nagyobb az esély az X részesedésének farigcsálására, például Japánban.

Tavaly decemberben némi késéssel Európában is elindult a Threads, ezzel újabb félmilliárd potenciális felhasználó számára megnyitva a lehetőséget a regisztrációra. Akkoriban a független elemzők úgy becsülték, hogy a születését követően rakétaként felívelő, ám azóta látványosan ellaposodó pályán járó Threads az európai terjeszkedést követően nagyjából 40 millió új aktív felhasználót szerezhet magának.

A közösségi cég a legutóbbi negyedév óta jelentős eredményeket ért el az ActivityPub decentralizációs protokoll integrálásában, ami többek közt a Mastodon alapját is adja. Márciusban a cég lehetővé tette az amerikai felhasználók számára, hogy összekapcsolják fiókjukat a Fediverse szolgáltatással, így nő az átjárhatóság a platformok közt, és a bejegyzéseik más szervereken is megjelennek. Június végén a Meta útnak indította a Threads régóta várt API-ját, amire elkezdhetnek külső alkalmazásokat is építeni a fejlesztők.

A Threads abból a szempontból egyedinek számít a Meta szolgáltatásai közt, hogy nem tartalmaz reklámokat, így a cég egyelőre közvetlenül nem szerez bevételt a platformon keresztül, de a jövőben ez megváltozhat, miután Zuckerberg szerint „kellően nagyra" sikerül duzzasztani a felhasználói bázist, aminek az API kinyitása is újabb löketet adhat. A Threads egyelőre veszteséges anyagi szempontból, bár a cég pénzügyi helyzetét ismerve még egy ideig megengedheti magának a finanszírozását. A kérdés már csak az, hogy mikor fogják elindítani a hirdetéseket, ami szinte logikusnak tűnik, hogy az Instagramon meglévő rendszerhez fog kapcsolódni.