Európában is elrajtolt a Meta Threads

Pár hete már lehetett hallani róla, hogy a Threads az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság után Európában is elérhetővé válik, de a cég nem tett közzé ezzel kapcsolatos hivatalos bejelentést, csak létrehozott egy számlálót a szolgáltatás weboldalán, valamint az Instagram appon belül. A Threads eddig a "jövőbeni bizonytalan szabályozói környezet" miatt nem indulhatott el előbb az európai nemzetközösségben, és jóllehet a cég soha nem nevezte meg, egyöntetű vélemények szerint a tavaly november óta kötelezően alkalmazandó, digitális piacok működéséről szóló jogszabály, azaz a Digital Markets Act (DMA) tehetett keresztbe az európai rajtnak.

December 14-én délben nullához ért a számláló, és a Meta-vezér Mark Zuckerberg az európai rajttal együtt azt is bejelentette, hogy a régió felhasználói akár létrehozott profil nélkül, egyszerű látogatóként böngészhetnek a nyilvános bejegyzések közt, de a tartalmak közzétételéhez és az interakciókhoz továbbra is feltétel az Instagram-fiók. Mi egyelőre a webes felületen (threads.net) tudtuk kipróbálni a szolgáltatást és bejegyzést közzétenni, de a jelek szerint a Threads mobilalkalmazás még nem érhető el a régióban a Google Play áruház szerint - vélhetően a fokozatos bevezetéssel idővel az applikáció is használhatóvá válik.

Az alkalmazásnak jelenleg több mint 141 millió felhasználója van, köszönhetően annak, hogy képes csatlakozni az Instagram kétmilliárd aktív felhasználójához, de az eddigi jelentős földrajzi korlátok egyben a növekedésnek is gátat szabtak. A Threads-lufi már július közepén erősen ereszteni kezdett az erős nyitás után, majd a Meta további fejlesztéseket ígért és valósított meg (például lett használható keresője és webes felülete a platformnak), melyek Zuckerberg szerint hozzájárultak a platform fokozatos erősödéséhez. A cégvezető szerint ha minden a jelenlegi mederben halad tovább, a Threadsnek jó esélye van arra, hogy a következő olyan közösségimédia-platformmá váljon, melynek felhasználói bázisa meghaladja az egymilliárd főt – amihez elengedhetetlen az európai piacra való belépés.

Független elemzők szerint a születését követően rakétaként felívelő, ám azóta látványosan ellaposodó pályán járó Threads az európai terjeszkedést követően nagyjából 40 millió új aktív felhasználót szerezhet magának, a folyamatot pedig nagyban segíthetik az X-hez, illetve elsősorban a szolgáltatás arcának tekintett tulajdonos, Elon Musk újabb, megosztó megnyilvánulásaihoz kötődő botrányok.

A gyors sikerhez nem mellékesen az is kellett, hogy a Threads-t úgy építették az Instagramra, hogy a rendszert rendkívül egyszerűen, pár kattintással igénybe lehetett venni egy meglévő Instagram-fiókkal rendelkező felhasználónak - más kérdés, hogy az az összekapcsolatság eleinte a fiók törlésére is vonatkozott, azaz egy felhasználó csak az Instagram-profiljával együtt tudta törölni a Threads-profilját. A Threads esetében épp ez volt az aggályos jellemző az uniós szabályok fényében, hiszen az új platform egy az egyben az Instagram regisztrációkat hasznosítja újra, azaz a felhasználók az Instagram-fiókadataikkal a Threadsre is bejelentkezhetnek, ami kimerítheti azt a tilalmat, hogy a platformüzemeltető nem hozhatja helyzetbe saját termékét a versenytársak kárára egy-egy szolgáltatás üzemeltetése, használata során.

A Threadsben végül lehetővé vált új profil létrehozása is, és a korábbi fejlesztések is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a működése megfeleljen az európai jogszabályi kereteknek. Ilyen fontos, korábbi fejlesztés volt, hogy a Meta végül lehetővé tette a Threads fiókok önálló törlését, ami jelentős változás volt a szolgáltatás indulásakor tapasztalható helyzethez képest.

Az uniós rajt elhalasztásának tehát mindenesetre annyi kézzelfogható előnye mindenképpen lehet az európaiak számára, hogy a helyi felhasználók alighanem már egy funkcióiban és működésében kiforrottabb Threads-t kezdhetnek el használni, mely egyben magasabb szintű adatvédelmet és a piac szempontjából fair(ebb) működést garantál.