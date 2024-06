Stoppolnia kell a Metának az AI-modellek európai bevezetését

A Meta pénteki közleménye szerint egyelőre halasztja legújabb AI-modelljei bevezetését Európában, miután az ír adatvédelmi hatóság aggályokat fogalmazott meg a Facebook és az Instagram felhasználóit érintő adatgyűjtési gyakorlatokkal kapcsolatban. A bejelentés előzménye, hogy az egyik legmeghatározóbb uniós jogi szervezet, az osztrák aktivista Max Schrems által vezetett noyb (none of your business) 11 európai országban nyújtott be panaszt a Meta ellen, mivel úgy véli, hogy a technológiai óriáscég tervezett adatvédelmi irányelv módosítás lehetővé tenné a személyes adatok jogellenes felhasználását a mesterséges intelligencia-technológiák fejlesztéséhez.

Az akció apropója egészen pontosan a június 26-tól érvénybe lépő, európai felhasználókat érintő változás, melynek értelmében a Meta minden 2007 óta gyűjtött nyilvános és nem nyilvános felhasználó adat felhasználására igényt tart a jövőbeli egyelőre nem meghatározott és nevesített AI-fejlesztéseihez. Tehát bármilyen forrásból származhatnak a személyes adatok, amit ráadásul harmadik felekkel is megoszthat a cég anélkül, hogy a felhasználók beleegyezését kellene kérnie hozzá. Ebbe beletartoznak a nyilvános és privát bejegyzések, képek, aktivitások.

Mindent vivő munkahelyek Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban. Mindig voltak olyan informatikai munkahelyek, melyek nagyon jól fekszenek az önéletrajzban.

A Meta elmondása szerint az ír adatvédelmi hatóság kérése, hogy halassza el a nagy nyelvi modellek (LLM) képzését a Facebook és Instagram felhasználók által megosztott nyilvános tartalmak felhasználásával. A cég ezzel kapcsolatban csalódottságát fejezte ki, mivel állítása szerint március óta számos ponton módosított szolgáltatásai működésén a hatóságok visszajelzéseinek megfelelően.

A közlemény szerint az írek kérése visszalépést jelenthet az "európai innováció és a mesterséges intelligencia fejlesztésében folyó verseny" szempontjából, a közösségi óriás szerint a lokális információk nélkül csak egy másodrangú élményt tud nyújtani az embereknek, és így jelenleg nem tudja elindítani a Meta AI-t Európában. A bevezetés elhalasztása egyben annak is teret és időt hagy, hogy a cég teljesíte a brit adatvédelmi hatóság kéréseit. A Meta bejelentésében említi iránymutató példákként a aGoogle-t és az OpenAI-t is, mely cégeknek szintén halasztaniuk kellett szolgáltatásaik bevezetését Európában, amíg nem tették kellően átláthatóvá az AI-jal kapcsolatos adatgyűjtési gyakorlataikat.

A noyb szerint az egyik vitatható aspektus, hogy a Meta nem mondja meg, pontosan mire használja fel az információkat, a homályos megfogalmazás alapján a felhasználási cél lehet egy chatbot, de akár agresszív, személyre szabott reklámokat kínáló új rendszer, netán szélsőséges esetben valamilyen hadászati célra fejlesztett drón is – a fogalmazás alapján ez sincs kizárva. Schrems, a noyb alapítója szerint ez egyértelműen kizárja az európai általános adatvédelmi rendeletnek, a GDPR-nek való megfelelést, ami a személyes adatok felhasználásának átláthatóságát is célozza többek közt.