Rust-fejlesztőket toboroz a Microsoft a C# kódok leváltásához

A Microsoft karrieroldalán hirdetett szabad pozíciók alapján a redmondi szoftveróriás aktívabban keresi a Rust programnyelvben jártas fejlesztőket az elmúlt években látott leépítésekkel szembemenve. Ugyan az előző évhez képest további két százalékkal csökkenhet még a munkaerő-állomány, a toborzás nem áll le, mivel a cég terve láthatóan az, hogy messzebb lépjen a C# használatától.

A Microsoft 365 csapatába keresett szoftvertervezői munkakör kívánt kompetenciái közé tartozik például a leírás szerint a Rust komponenskönyvtárának ismerete, az SDK-k tervezése és megvalósítása, a feladat pedig a "már meglévő globális szintű C#-ben írt szolgáltatások újraimplementálása a Rust használatával".

A szakembert a Microsoft 365 Core Platform szervezeten belül kialakított Substrate App Platform csoport alá keresik, tehát a cég egyik lábát jelentő Azure felhőszolgáltatás alapját képező Substrate platform, és a Microsoft 365 szolgáltatáscsomag más elemeit is új alapokra kívánhatja helyezni a vállalat.

A kódok Rustba való átírása további komoly szándékot sejtet a nyelvvel kapcsolatban, de a szoftvercég maga sem rejti véka alá, hogy egy új csapatot szeretne toborozni annak érdekében, hogy a Rust adaptációja még inkább felgyorsuljon a szolgáltatásaiban, és az elmúlt évek bejelentései is ezt vetítették előre - ami most kiegészül a felhővel.

A Meta és az AWS mellett a Microsoft is a nyelvet felügyelő Rust Foundation kiemelt tagja, és már több éve mutat élénk érdeklődést a Rust iránt, elsősorban a nyelv azon képessége miatt, hogy még azelőtt kiszúrhatók vele a memóriabiztonsági sérülékenységek és hibák, hogy az egyes frissítések eljutnának a felhasználókhoz. David Weston, a Windows biztonságáért felelős igazgatója tavaly áprilisba jelentette be, hogy a Rust nyelvvel tervezi átírni a Microsoft a Windows rendszermag biztonsági szempontból kritikus részeit és az alapvető cél a C++ kóddal kezelt adattípusok egy részének átültetése.

Korábban a Microsoft Azure műszaki igazgatója, Mark Russinovich is úgy nyilatkozott, hogy az új projekteket már nem a két jól bevált nyelv, a C és a C++ használatával lenne javasolt fejleszteni. A CTO szorgalmazza, hogy az új eszközöket a vállalat már Rustban készítse, de az eddigi hatalmas mennyiségű C/C++-ban írt kódokat még legalább egy évtizedig fogják hasznosítani és fejleszteni.