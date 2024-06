Noyb: Sürgősen fel kell lépni a Meta új szabályzata ellen

Az egyik legmeghatározóbb uniós jogi szervezet, az osztrák aktivista Max Schrems által vezetett noyb (none of your business) 11 európai országban nyújtott be panaszt a Meta ellen, mivel úgy véli, hogy a technológiai óriáscég tervezett adatvédelmi irányelv módosítás lehetővé tenné a személyes adatok jogellenes felhasználását a mesterséges intelligencia-technológiák fejlesztéséhez.

Az akció apropója egészen pontosan a június 26-tól érvénybe lépő, európai felhasználókat érintő változás, melynek értelmében a Meta minden 2007 óta gyűjtött nyilvános és nem nyilvános felhasználó adat felhasználására igényt tart a jövőbeli egyelőre nem meghatározott és nevesített AI-fejlesztéseihez. Tehát bármilyen forrásból származhatnak a személyes adatok, amit ráadásul harmadik felekkel is megoszthat a cég anélkül, hogy a felhasználók beleegyezését kellene kérnie hozzá. Ebbe beletartoznak a nyilvános és privát bejegyzések, képek, aktivitások.

A szervezet szerint az egyik vitatható aspektus ezzel kapcsolatban, hogy a Meta nem mondja meg, pontosan mire használja fel az információkat, a homályos megfogalmazás alapján a felhasználási cél lehet egy chatbot, de akár agresszív, személyre szabott reklámokat kínáló új rendszer, netán szélsőséges esetben valamilyen hadászati célra fejlesztett drón is – a fogalmazás alapján ez sincs kizárva. Shcrems, a noyb alapítója szerint ez egyértelműen kizárja az európai általános adatvédelmi rendeletnek, a GDPR-nek való megfelelést, ami a személyes adatok felhasználásának átláthatóságát is célozza többek közt.

Ennek nyomán a csoport arra sürgeti az európai adatvédelmi hatóságokat, hogy végezzenek teljes körű vizsgálatot, és szükség esetén lépjenek fel az új adatvédelmi szabályzat ellen, még annak hatályba lépése előtt. A következő napokban további EU-tagállamokban is panaszt terveznek tenni.

A noyb 2018 óta aktív, mióta kötelezően alkalmazandóvá váltak a mérföldkőnek számító GDPR-ban foglalt előírások, a csoport több technológiai cég ellen indított jogi eljárásai sok esetben a szabályozó hatóságok intézkedéseivel zárultak. Az adatvédelmi rendelet életbe lépése óta eltelt öt év alatt a Meta csak egyedül 2,5 milliárd eurónyi büntetést fizetett ki.