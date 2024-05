Gyatra évet tudhat maga mögött a hazai e-kereskedelem

Sok jót nem lehet elmondani a hazai e-kereskedelem 2023-as évéről a GKID 2015 óta készülő toplistájának friss kiadása alapján, mely ezúttal is a 15 legnagyobb forgalmú e-kereskedő, a 10 legnagyobb FMCG-szereplő (élelmiszer és háztartási cikk) és a 13, éves szinten ötmilliárd forint feletti forgalmat generáló hazai webáruház eredményeit összesíti. Új elem a statisztikákban az ismertségi sorrend alapján felállított rangsor, melyben mindjárt harmadik helyen szerepel a tavalyelőtt Európában még nem is létező Temu.

Ami nem változott: az eTOPLISTA élén továbbra is az eMAG áll, a második helyezett pedig az Alza, melyek a GKID szerint sokat közeledtek egymáshoz 2023-ban, legalábbis ami a forgalmi mutatókat illeti. A dobogó harmadik fokára ugyanakkor előrelépett a cseh illetőségű Kifli.hu, maga mögé utasítva a Media Marktot. A forgalom alapján felállított listán a legnagyobb, teljes mértékben magyar tulajdonú webáruház az Euronics, mely a hetedik helyet foglalja el.

A számokat tekintve ugyanakkor kevésbé van okuk az örömre a top15-ös listán szerepőknek: 2023-ban a magyar piacon működő, helyi operációval is rendelkező tizenöt legnagyobb e-kereskedő együttes forgalma bruttó 542,5 milliárd forint volt, ami összességében 4%-os csökkenés 2022-höz képest, ráadásul a mezőny összetétele ezúttal teljes egészében megegyezik az egy évvel korábbi mezőnnyel. Mindezt úgy, hogy a top15-ből hat kereskedő forgalma csökkent, kilenccé viszont nőtt, de közülük is csak öten tudtak az infláció feletti növekedést elérni.

A sikeres – azaz teljesített – rendelések tekintetében némileg pozitívabb a kép, ebben a mutatóban év/év alapon 2%-os növekedést ért el a 15 legnagyobb online kereskedő - mutat rá a GKID.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások. Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

Hány adag sültkrumplit bír el 25 Kubernetes klaszter? (x) Globálisan napi akár 2,5 millió rendeléssel is megbirkóznak az RDI Hungary által fejlesztett háttérrendszerek és mobilalkalmazások.

A 10 legnagyobb online FMCG kereskedő mezőnye kiegyensúlyozottabb évet zárt 2023-ban. A listán nevesített 10 kereskedőből mindössze egy szereplő csökkent 2023-ban, a bővülést elérő cégek között az átlagos éves növekedés 36% volt. A TOP10 FMCG kereskedő összesített online forgalma bruttó 124,6 milliárd forint volt 2023-ban, ami 25%-os bővülést jelent egy év alatt. Az FMCG mezőny legnagyobb növekedést elérő szereplője a Wolt Market lett.

A piac kizárólag magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező, évi ötmilliárd forintos forgalmat elérő szereplőinek a száma nem változott 2023-ban, a lista továbbra is 13 céget számlál, melyek összességében 156,8 milliárd forintos forgalmat értek el tavaly - ez mindössze 1%-os növekedés 2022-höz képest.

Újdonság a tavalyi évre vonatkozóan az ismertség alapján felállított sorrend. Ebben a mezőnyben az első két helyezett – az eMAG és az Alza – megegyezik a forgalmi rangsor első két helyezettjével, ám a harmadik helyre már a TEMU került, ami jelzi a kínai óriás magyar e-kereskedelmi piacra gyakorolt hatását.

A 15 legismertebb kereskedő mezőnyében a TEMU mellett a Shein és az Aliexpress is stabil kínai szereplők, rajtuk kívül komoly ismertséggel bírnak még a nemzetközi webáruházként működő – magyar operáció nélküli – divat és szépségipari kereskedők, mint az About You, Bonprix, H&M, eCipő vagy épp a Notino. A legismertebb 15 e-kereskedő mezőnyében is érintett a három legnagyobb magyar webáruház, csak épp fordított sorrendben: a Pepita a 6. az Aqua a 14. míg az Euronics a 15. a mezőnyben.