Minden vevőnek lenyomják a torkán az adattörlő kódot

Ma Magyarországon gyakorlatilag alanyi jog a fogyasztók által vásárolt tartós adathordozók (ide tartoznak elsősorban de nem kizárólagosan a PC-k vagy az okostelefonok, tabletek) adatainak állami segítséggel történő törlése - az erről szóló kormányrendelet alapján a kereskedők kötelesek egy ingyenes adattörlő alkalmazás használatához a NAV-tól kódot igényelni és eljuttatni azt a vevőnek.

A kód logisztikáját és felhasználásának körülményeit szabályozó, a 2020-as év utolsó napján létrehozott 726/2020. (XII.31.) Korm. rendeletet több ponton is módosította a jogalkotó április végén, mely elsősorban az online számlázóprogramokat és online piactereket üzemeltető cégeket állítja új kihívások elé.

Online számlázásnál megkerülhetetlen

A jogszabály módosítása két lényeges ponton alakítja át az eddigi gyakorlatot, így egyértelműen kimondja, hogy amennyiben a tartós adathordozó értékesítésekor online számlázóprogrammal készül számviteli bizonylat, úgy az adattörlő kódot a számlázóprogram készítője köteles rögzíteni a bizonylatra.

Másrészt pedig előírja, hogy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője köteles az online számlázási szolgáltatást úgy nyújtani, hogy a szolgáltatás

emberi beavatkozás nélkül azonosítsa a rendelet hatálya alá tartozó tartós adathordozót, és automatikusan szolgáltassa hozzá az adattörlő kódot.

A fentiekből következik az is, hogy az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért a rendeletmódosítás értelmében a kereskedő és az online számlázószoftver fejlesztője a rendelet hatályba lépését követően egyetemlegesen felelnek majd. A kereskedő felelőssége a későbbiekben csak akkor lesz megállapítható, ha az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni.

Másfelől a kereskedő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program felismert, de mégsem került a bizonylatra kód.

A kormányrendelet módosítása új feladat elé állítja mind a kereskedőket, mind az online számlázó szoftvereket. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a jogszabályi rendelkezés az április 23-i kihirdetését követően csak 120 nappal később lép hatályban. Ez idő alatt kell felkészülniük az érintetteknek a változásokra

-nyilatkozta lapunknak Besztró Szabolcs, a Billingo online számlakészítő platform operatív és stratégiai igazgatója.

Besztró hozzátette, a szolgáltatóknak most egy olyan rendszert kell a rendelkezésre álló idő alatt kialakítaniuk, mely a lehető legnagyobb mértékben automatizálja a tartós adathordozók azonosítását. Az online számlázórendszerek ugyanis jellemzően eddig is képesek voltak a kódokat kezelni, de azokat a kereskedőknek jelenleg manuálisan kell hozzárendelniük a bizonylathoz, illetve a kódok beszerzéséért és a számlázóprogram adatbázisába való feltöltéséért is ők felelnek.

Az adattörlő kódok kiosztásával kapcsolatos adminisztrációs folyamatba nem először nyúl bele a jogalkotó. Az eredeti rendszerben még szigorú számadású nyomtatványként kezelt matricákon kellett átadni a kódot, ezeket a matricákat azonban tavaly december 31-ével kivezették, helyettük a számlára vagy a nyugtára kellett rögzíteni a NAV által elektronikus úton megküldött kódokat.

Szerettük volna megtudni, hogy hány ilyen kódot használtak fel eddig a rendszer 2021-es indulása óta, a szolgáltatást - nem hatósági hatáskörében - nyújtó Nezeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) azonban nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésünkre.

A kormányrendelet módosításával kapcsolatos érdeklődésünkre az NMHH a NAV-hoz irányított minket, ahonnan cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Úgy tudjuk, hogy a NAV a következő hetekben tervez közzétenni egy tájékoztató anyagot az érintett szereplők számára az új teendőkről, kötelezettségekről.