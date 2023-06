Budapesten cirkálnak az Apple hátizsákos emberei

Április elején számos országban, köztük hazánkban is elindult az új Apple Maps nézet, mely mindenki számára elérhetően kínál részletesebb és nem utolsósorban látványosabb tájékozódási lehetőséget. A Look Around azaz a „Körbenézés” gyakorlatilag a Google Mapshez tartozó utcakép-szolgáltatás, a Street View Apple-féle megfelelője, ami eleinte jellemzően kétéves felvételekkel operált.

A cég pár napja egy Twitter-bejegyzésben emlékeztetett rá, hogy Budapest utcáin is elkezdődtek a gyalogos felmérések, melyek során az autóval nehezen megközelíthető részeken a cég hátizsákos rendszerrel, illetve iPhone és iPad készülékekkel gyűjt adatokat a Térképek és a Körbenézés adatbázisának bővítéséhez. A fővárosban június ötödikén kezdődött meg az adatgyűjtés, ami egészen július 21-ig tart, a közzétett térképen a tervezett lokációk is megtekinthetők.

Az Apple kiemeli, hogy az ilyen tevékenységek során is az Apple Térképek adatgyűjtő járműveinél megszokott adatvédelmi biztosítékokat alkalmazza, azaz a Körbenézés funkcióban megjelenő képeken például kitakarja az arcokat és a rendszámtáblákat, illetve utólag is lehet kérvényezni kitakarást az erre a célra létrehozott felületen.

A cég járművei egyébként korábban már nekiláttak Magyarország digitális feltérképezésének: Budapesten április 24.-május 29. közt lehetett belebotlani az autókba, nagyjából azonos időszakaszban, pár hétnyi eltéréssel rótták az utakat a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarprszág, Közép-Dunántúl illetve Nyugat-Dunántúl régiókban.

Az Apple hosszú évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy a meglehetősen statikus kinézetű Apple Maps térképalkalmazást átalakítja, részletesebb információkat elhelyezve a térképen, illetve 3D-s nézetben ábrázolva az épületeket és nevezetességeket. A térképek frissítése 2018. szeptemberében kezdődött az Egyesült Államokban, majd 2020. januárjára fejeződött be az ország egész területére vonatkozóan, ezt követte a bevezetés a nagy nyugat-európai piacokon - idén március 2-án zárult le egy frissítési kör a skandináv régióval, majd a tesztkörbe áprilisban bevonták Magyarország mellett Lengyelországot, Horvátországot, Csehországot és Szlovéniát.