1,5 milliárd dollárt tol a Disney az Epic Gamesbe

Szorosabbra fűzi kapcsolatát a Disney szórakoztatóipari konszern a többek közt Fortnite-ot fejlesztő Epic Games-szel egy 1,5 milliárd dolláros befektetés formájában. A megosztott közlemény szerint a két cég a jövőben egy új játék- és élményuniverzum kialakításán fog dolgozni a Disney, Pixar, Marvel, Avatar, Stars Wars franchise-okra építkezve, és a bejelentést kísérő rövid trailer videó azt sejteti, hogy a közösen létrehozott metaverzum-szerű projekt megvalósulásával a játékokhoz való hozzáférés mellett lehetőség lesz a tartalmak vásárlására, alkotásásra és megosztásásra is.

A Disney már hosszabb ideje használja az Epic Unreal Engine motorját különböző projektjeihez, a bejelentés alapján pedig az új játékuniverzum szintén az Unreal Engine-re építkezik majd. A Fortnite egyébként szintén profitál a Disney Marvel és Star Wars franchise-ok karaktereiből. A részvényekbe fektetett összeg bár elsőre nagynak tűnhet, töredéke az Epic 32 milliárd dolláros értékének. 2012 óta az Epic közel fele a kínai Tencent szerencsejáték-konszern tulajdonában van, aminek piaci kapitalizációja 356 milliárd dollár.

A Disney vezérigazgató Bob Iger a partnerséget a Disney "legnagyobb belépésének" nevezte a játékok világába, ami jelentős növekedési és terjeszkedési potenciált hordoz magában. Hozzá kell tenni, a Disney nem először tapogatózik a játék piac felé, 1988-ban alakult meg a Walt Disney Computer Software kiadó, ami több tucat platformra adott ki licencelt programokat. A cég 2013-ban jelentős erőforrásokat fektetett be a Disney Infinity figurákba, de 2016-ban végleg felhagyott a termékcsaláddal, azóta főleg lincenceket árusít csak a játékipar számára karakterei felhasználásához, például a Sony által kiadott Spider-man széria, illetve a Square Enix Kingdom Hearts 3 programjaihoz. A 2012-ben felvásárolt Lucas Arts-ot hat hónappal az átvétel után zárta be a Disney, a márkát viszont visszahozta 2021-ben, hogy a jövőbeéi Star Wars-játékok ernyője legyen.

Bár a bejelentés nem tesz konkrét említést arról, hogy a Disney filmadaptációkat tervezne az Epic Games karaktereit és címeit felhasználva, de nincs kizárva a lehetőség: az utóbbi időben a Super Mario Bros. és a The Last of Us példája mutatja, hogy van még igény a videójátékokon alapuló filmgyártásra, és a havi több mint 126 millió aktív játékossal rendelkező Fortnite akár ilyen téren is lehetőséget jelenthet a Disney+ streamingszolgáltatás szempontjából.