2 milliárd dollárt kapott az Epic Games metaverzum építésére

Összesen 2 milliárd dolláros befektetést kapott a főleg a Fortnite fejlesztéséről ismert Epic Games a metaverzum építésére. A közösbe 1 milliárd dollárt a Sony adott, míg a másik 1 milliárd dollárral a Kirk Kristiansen család vagyis a LEGO Group alapítói járultak hozzá a nagyszabású tervekhez a KIRKBI befektetőcégen keresztül. Ezzel a tranzakcióval a cégek 31,5 milliárd dollárra értékelték jelenleg az Epic Gamest. A jelentős befektetés viszont a vezérigazgatói pozíción nem változtat, amelyet a közlemény szerint a továbbiakban is Tim Sweeney tölt be.

Mindkét vállalat már huzamosabb ideje együttműködik az Epic csapatával, csak a metaverzum közös pénzügyi tervezése jelenti az újdonságot. A Sony 2020-ban 250 millió dollárral be is vásárolta magát az Epic részvényesei közé, majd tavaly újabb 200 millió dollárt adott a népszerű játékokhoz kapcsoldó "közösségi élmények" fejlesztésére. A LEGO pedig egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy hosszútávú partneri együttműködés keretében szeretne a gyerekek számára is biztonságos játékos környezetet fejleszteni a metaverzumban.

A Sony stadion terve a metaverzumban

Már jó ideje nyüzsögnek a vállalatok a metaverzum, azaz a virtuális közöségi hálózat kiépítése körül, amelyben a jövőt, és a jövő nagy bevételi forrásait látják. Januárban a Microsoft tett egy 68,7 milliárd dolláros tétet a metaverzum-rulettre az Activision Blizzard felvásárlásának bejelentésével. A játékipar következő nagy dobásaként számontartott üzletből nyilván a Sony és a LEGO sem szeretne kimaradni, amelyet ezek szerint az Epic Games-szel közösen valósítanának meg.

Az Epic már egy ideje dédelgeti a metaverzumról szőtt terveit, főleg a Fortnite-tal kapcsolatban, amelyen belül már koncerteket is szervezett. A cég terveihez saját Unreal Engine játéktervező platformja és egyelőre kevésbé sikeres online játékboltja is jó alapokat ad. A közlemény szerint az újonnan érkezett befektetések és ezzel együtt a partneri együttműködések előmozdítják a törekvéseket.

Például a Sony vezérigazgatója, Kenichiro Yoshida szerint az Epic játékmotorja a Sony technológiáival kombinálva felgyorsítja az új digitális szurkolói élmények fejlesztését a sportban. Ezzel a Manchester City-vel kötött együttműködésére utalt, amelynek keretében a vállalat egy futballstadion felépítését tervezi a metaverzumban, beleértve a virtuális valóságon keresztül távolról is követhető meccseket. Ezen az utaláson kívül viszont a három vállalat bejelentése egyelőre nem sok részletet árult a közös metaverzum tervekről, pedig a 2 milliárd dolláros támogatás mögött elég sok terv húzódhat meg.