Mostantól mindenki fizethet a Copilotért, ha akar

Jelentős mértékben kiterjesztette a Microsoft azoknak a körét, akik hozzáférhetnek a vállalat tavaly november elején bevezetett, Microsoft 365 előfizetések mellé igényelhető Copilot kiegészítőjéhez. Mostantól a nagy nyelvi modellre épülő, az Office termékekbe beépülő asszisztens többé nem csupán a gazdag nagyvállalatok kiváltsága.

A Microsoft 365 csomagok mellé igényelhető Copilot kiegészítőt novemberben csak bizonyos nagyvállalati előfizetések mellé lehetett igényelni - a felhasználónként havi 30 dollárba kerülő extrát ráadásul minimum a cég 300 fiókjához hozzá kellett rendelni, ami alsó hangon 9000 dolláros plusz kiadást jelentett a vállalatnak havonta.

A Copilot for Microsoft 365 havi díja ugyan továbbra is 30 dollár maradt a Microsoft azonban eltörölte a 300 darabos minimum kvótát, így mostantól akár a kisvállalati csomagok előfizetői is igényelhetik a kiegészítőt, akár egyetlen felhasználói fiókhoz is.

A Copilotot az MI-hype tetőzésekor, márciusban jelentette be a Microsoft. A cég szerint az új funkciókkal automatizáltan elvégezhetővé válnak a legunalmasabb, ismétlődő műveletek, ezáltal a felhasználónak több erőforrása és kreativitása szabadulhat fel, a PowerPoint esetében a prezentációk létrehozásában, az Excelnél az elemzésben és rendezésben segítenek az algoritmusok. A rendszer emellett segíthet a rutin e-mailek megírásában, azok szortírozásában, értekezletek leiratának elkészítésében is.

A fenti, vállalati felhasználókat érintő változás mellett a Microsoft az egyéni ügyfelek számára is kialakított egy Copilot csomagot - ez a Copilot Pro, mely néhány, jórészt az üzleti felhasználók számára hasznos funkciót (pl. Teams integráció) nem tartalmaz, cserébe valamivel olcsóbb, havonta csupán 20 dollárba kerül rá előfizetni.

A Copilot Pro előfizetés nincs kötelezően összekapcsolva a Microsoft 365 csomaggal, attól függetlenül, külön is elérhető. Ez a konstrukció néhány extra funkcióhoz vagy modernebb nyelvi modellekhez ad prioritásos hozzáférést, hasonlóképpen az OpenAI havi előfizetéses csomagjához, ezzel leginkább azoknak a felhasználóknak szól, akik a napi rutinjuk vagy munkájuk során erősebben támaszkodnak a Microsoft AI-modelljére.