Itt az IBM első moduláris kvantumszámítógépe

A nagy AI hype helyett, illetve mellett a továbbfejlesztett kvantumszámítógépes megoldásokról szólt idén is az IBM Quantum Summitja, melyen a cég rendszerint megmutatja, hogyan képzeli el a kvantum számítástechnika rövid- és középtávú jövőjét, egyben bejelenti újabb fejlesztéseit, újdonságait.

A New Yorkban tartott rendezvény fókuszában idén két fontos mérföldkő állt, így elérhetővé vált az IBM Quantum Heron kvantumprocesszor, mely a vállalat első, skálázható kvantumszámítógépes rendszerekbe szánt megoldása, illetve mindjárt be is mutatkozott az első ilyen rendszer, a jövőbeni moduláris megoldások sarokkövét jelentő IBM Quantum System Two.

Unveiling IBM Quantum System Two

Az első ilyen moduláris kvantumszámítógép már üzembe is állt az IBM kutatóközpontjában, a New York államban található Yorktownban - ez a gép három Heron kvantumprocesszort tartalmaz, melyek egyenként 133 kvantumbitesek (qubit), ezzel számottevően túlszárnyalva a jelenleg üzemben lévő, 127 qubites Eagle-alapú rendszerek képességeit, nem beszélbe a hibajavítási faktorról, mely a vállalat szerint az új architektúrának köszönhetően jelentősen, ötszörös mértékben javult az Eagle-hez képest.

Az IBM 2033-ig kibővített kvantum ütemterve láthatóan elsősorban ez utóbbi faktorra, vagyis a hibajavítási képességre fókuszál, mellyel jelentősen javítható a kvantumszámítógépek korábban előszeretettel bírált műveletvégzési pontossága.

A Quantum Summiton az IBM a fentieken túl bejelentette, hogy elérhető a kvantumszámítógépek programozására használt nyílt forráskódú Qiskit 1.0-s verziója, illetve lehetővé teszi a kvantumszámítógépek programozását a watsonx platformra épülő generatív mesterséges intelligencia segítségével.