Pár nap után eltűnt az iMessage-et hekkelő app a Play Store-ból

Gyakorlatilag órákkal a megjelenését követően elérhetetlenné vált a Play Áruházban a Nothing Chats nevű applikáció bétaváltozata, mely a múlt hét elején komoly hírverést keltett azzal, hogy ezzel a megoldással immár androidos készülékek és iPhone-ok között is küldhető iMessage-üzenet.

A Nothing okostelefonokat gyártó cég a hivatalos indoklás szerint csak ideiglenesen távolította el az appot a Google alkalmazás-piacteréről, amíg abban kijavít pontosan meg nem határozott jellegű hibákat. A cég ugyanakkor vélhetően elsősorban annak hatására döntött így, hogy kiderült: a nem hivatalos csatornát használó rendszer súlyos adatvédelmi hiányosságok mellett működik.

Az korábban is nyílt titoknak számított, hogy a Nothing Chats a Sunbird rendszerén keresztül, iMac-ekből álló szerverfarmok bevonásával küldi el az iMessage-üzeneteket, ám ahogy egyes források arra rámutattak, ez nem csak azért aggályos, mert a felhasználó Apple ID-jével jelentkezik be ezeken a gépeken, hanem azért is, mert az iMessage-ekkel ellentétben ezek az üzenetek valójában nem kapnak megfelelő végponti titkosítást.

A Nothing korábban hangsúlyozta, hogy a megoldás semmilyen szinten nem enged hozzáférést a szenzitív felhasználói adatokhoz, a Nothing Chats kerülőutas rendszere azonban már az induláskor szkeptikus fogadtatásra lelt a biztonságtudatos felhasználók körében.

Az Apple a Nothing Chats megjelenését semmilyen szinten nem kommentálta, ám a múlt héten derült égből villámcsapásként bejelentette, hogy jövőre már RCS üzeneteket is kezel majd az iOS beépített gyári üzenetküldő alkalmazása, ezzel a Nothing megoldása hosszabb távon lényegében okafogyottá válhat.