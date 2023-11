Új nevet kapott a Microsoft MI-chatbotja

A Microsoft az Ignite konferencia szerdai programjának keretében nem csak két, kifejezetten adatközponti felhasználásra fejlesztett processzorát jelentette be, de egyben szót ejtett a Copilot brand jelenlegi helyzetéről. Fontos változás ugyanis, hogy az eddig Bing Chat néven ismert chatbot-szolgáltatás már hivatalosan is a „Copilot in Bing” nevet viseli, ami kicsit összekuszálja a már meglévő szálakat.

Az átnevezéssel a Bing Chat hivatalosan is a Microsoft „Copilot” brandje alá kerül, aminek első tagja a 2021-ben, GitHubon megjelenő kódolóasszisztens volt. Idén márciusban a redmondi cég bejelentette a Dynamics 365 Copilot, Copilot in Windows, Microsoft Security Copilot és a Microsoft 365 Copilot termékeket, a Bing Chat pedig egyszerűen csak Microsoft Copilottá alakul, tehát már a sokadik Copilot szolgáltatást kell észben tartani.

A redmondi cég bejegyzése szerint a cél nem a felhasználók összevazarása, hanem az újgenerációs MI-alapú termékek egységesítése, ami idővel egy olyan Copilot termékben fog kiteljesedeni, ami „mindenki számára elérhető lesz mindenféle feladathoz”. Azt egyelőre nehéz elképzelni, hogy a gyakorlatban ez mit jelent majd, mert egyelőre minden „másodpilóta” más-más feladatokat hajt végre különböző környezetekben.

A Bing Chat és a Bing Chat Enterprise átkeresztelése mellett a Microsoft hozzáférhetővé tette a copilot.microsoft.com címen elérhető dedikált weboldalt, amely speciális csevegési felületet biztosít Microsoft Edge vagy Chrome böngészőn keresztül. A Microsoft Copilot (a Bing Chat) elnevezéssel december 1-től kezdve lesz általánosan elérhető új nevén. Az átnevezés a Bing Chat vállalati változatát is érinti, ami Bing Chat Enterprise helyett szintén Copilotként folytatja. A mobilos alkalmazást egyelőre nem érinti a változtatás, itt továbbra is a Bing appon belül, Bing Chat néven lehet használni a generatív csevegőt.