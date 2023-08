Bevitte a kegyelemdöfést az SMS-nek a Google

A Google Messages üzenetküldőn áthaladó RCS (Rich Communication Services) üzenetek ezentúl alapértelmezetten végponttól végpontig terjedő titkosítást (E2EE) kapnak, ami azért jelentős változás a szolgáltatás életében, mert így tényleg csak a feladó és a címzett láthatja a sorok tartalmát, a Google, a mobilszolgáltatók és más külső felek nem, ráadásul a változás érinti a Messagesben folytatott többrésztvevős beszélgetéseket, a group chateket is. A vállalat először 2020 végén kezdte el bevezetni az E2EE alkalmazását a két személy közt zajló, egyedi felhasználók egymásnak küldött RCS-üzenetein keresztüli kommunikációhoz, ezt terjeszti ki most szélesebb körben minden felhasználónál.

Az SMS évtizedek óta a mobilos rövid szöveges üzenetküldés de facto szabványa, az elmúlt években ugyanakkor egyre határozottabban fenyegeti dominanciáját az IP-alapú Rich Communication Services (RCS) platform, melynek egyik legfőbb zászlóvivője a Google. A keresőóriás 2020-ban globálisan bekapcsolta az RCS-támogatást, majd megígérte a végpontig terjedő titkosítás érkezését, aminek most érik be gyümölcse. A keddi bejelentés része az is, hogy a Google alapértelmezettként engedélyezi minden felhasználó számára az RCS-t, hacsak korábban nem kapcsolták ki a Beállításokban (erre a későbbiekben is adott lesz a lehetőség).

Az SMS-ekhez képest számos kényelmi funkciót nyújtó, lényegében a hagyományos chatplatformokkal egyenértékű RCS előnye az ügyfél számára, hogy az RCS üzenetek IP-kapcsolaton keresztül jutnak el a címzetthez, elküldésük ezért nem jár semmilyen számottevő extra költséggel. További előny, hogy a használatához szükséges kilens minden androidos készüléken megtalálható, a funkció igénybe vételéhez pedig nem szükséges semmilyen felhasználói regisztrációs folyamat.

Az Apple iPhone-jain futó iMessage továbbra sem támogatja a protokollt, és eddig a Google nyomására sem változott a helyzet, a keresőóriás korábban több ízben azzal vádolta meg a cupertinóiakat, hogy nem hajlandó elfogadni a modern szöveges szabványokat, méghozzá a piaci verseny miatt.

Az RCS platform terjedése, illetve a Google új stratégiája ezzel együtt tevékenyen hozzájárulhat majd ahhoz, hogy az SMS-ek jelentette korlátok és költségek mind több ügyfél számára megszűnjenek. Az SMS ugyanakkor bizonyos iparágakban vélhetően még hosszú ideig tartani fogja magát, így régiótól függően a bankok és más szolgáltatók előszeretettel használják a tömeges SMS-küldést annak széles körű kompatibilitása miatt. A bankszektor azonban különösen az erős hitelesítés bevezetése óta már többször megégette - akár itthon is - magát az úgynevezett SIM-swap jellegű csalások miatt, melynél csalók a banki tranzakciókat jóváhagyó SMS-eket képesek voltak kvázi eltéríteni. Ez a csalási forma a lokális, biometrikus azonosítással teljesen kivédhető, igaz, ehhez egy megfelelő képességekkel felvértezett okostelefon is szükséges.