Milliárdokat fizetett a Google az előnyért a Samsungnak

Újabb érdekes információk váltak nyilvánossá az Epic Games által még 2020-ban indított antitröszt-per révén, ami a Google és az Apple versenyellenes gyakorlatait vizsgálja digitális appboltjaik és operációs rendszereik kapcsán. A nyilatkozatok alapján a Google négy év alatt mintegy 8 milliárd dollárt fizetett ki összesen a Samsungnak azért, hogy a kereső, a Google Assistant és a Play Store alapértelmezett szolgáltatásokként biztosítva legyenek a dél-koreai gyártó okostelefonjain.

James Kolotouros, a Google partnerkapcsolatokért felelős alelnöke hétfőn az Epic ügyvédei előtt nyíltan elárulta, hogy a cég több megállapodást kötött az androidos mobilgyártókkal annak érdekében, hogy szolgáltatásai előretelepítetten rögtön használhatók legyenek a felhasználók számára - bár ez eddig sem volt ismeretlen tény, de a vallomásból sikerült kihámozni azt az információt is, hogy a Google Play Áruház teljes bevételének több mint fele a Samsung eszközein keresztül folyik be a keresőóriáshoz.

Az Epic Games az eljárás során azt szeretné bebizonyítani, hogy a Google alkalmazáspiaca megsérti a trösztellenes törvényeket, és a Samsunggal kötött megállapodás kiváló példája lehet az androidos telefongyártókkal kötött üzletekre, melyek nehezítik az alternatív appboltok erősödését.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál. A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

Miért érdemes felvenni meglévő IT kompetenciád mellé az "AI"-t? A november 29-i kraftie meetup erre a fontos másodlagos vagy kiegészítő kompetenciára fókuszál.

A digitális alkalmazásbolt Samsung mobilokon garantált helyének biztosítására a Google 2019-ben elindította a „Project Banyan” nevű kezdeményezést, melynek keretében pénzeszközöket fektetett be a cél érdekében, és még azt is felajánlotta a dél-koreaiaknak, hogy négy év alatt 200 millió dollárt fizet számára. Ezeket a terveket azonban később elvetették, és a Google helyette állítólag három, összesen 8 milliárd dollár értékű megállapodást írt alá a Samsunggal.

A Samsungon kívüli partnerek számára a Google 2,9 milliárd dollárt tervezett kifizetni 2020-ban az alapszolgáltatások biztosítása érdekében, mely összeg 2023-ra 4,5 milliárd dollárra nőtt. A Google-elnök azonban hangsúlyozta, hogy sosem kötöttek arra vonatkozó megállapodást, hogy a Samsung korlátozza a Galaxy Store kezdőképernyőn való megjelenítését, holott korábban valóban tervben volt egy ilyen javaslat.

Az Epic szerint a Google hátrányba hozta a harmadik féltől származó alkalmazásboltokat az Android-eszközökön azzal, hogy fizetett a Google Play előretelepítéséért. A keresőcég már régóta köt ilyen ügyleteket, melyek egyébként az Igazságügyi Minisztérium által indított külön trösztellenes perben is vizsgálat tárgyát képezik. Szeptember közepén vette kezdetét a Google ellen indított, vízválasztónak szánt trösztellenes per a washingtoni kerületi bíróságon is, ennek keretén belül szintén kiderült pár érdekesség a keresőcég üzleti gyakorlatairól, pontosabban az Apple és a Google közti megállapodásokról.

Itt is terítékre került, hogy a Google évente több milliárd dollárt forgat vissza a keresődivízió bevételeiből arra, hogy a cég keresőszolgáltatása gyakorlatilag mindenhol kiemelt státuszt kapjon, legyen szó okostelefonokról, mobilszolgáltatókról vagy éppen böngészőprogramokról.

Prabhakar Raghavan, a cég keresőszolgáltatásért és hirdetési tevékenységért felelős vezetője bemutott a bíróságnak egy dokumentumot, mely szerint a Google inkriminált részlege 2021-ben 146,4 milliárd dollárnyi árbevételt termelt, melyből 26 milliárd dollárt fordított arra, hogy a keresőmotor alapértelmezetté váljon többek közt olyan partnereknél, mint az Apple. A Bernstein elemzője, Toni Sacconaghi jelentése szerint a Google csak 2021-ben 18 milliárd dollárt fizetett az Apple-nek azért, hogy a keresőmotorja továbbra is az alapértelmezett legyen az iPhone, iPad és Mac gépeken.

A Google jogi képviselői a tárgyaláson azzal érveltek, hogy a bevétel visszaosztása legális, azok megkötésére pedig azért volt szükség, hogy a részleg versenyképességét megőrizzék. A cég emellett igyekezett rámutatni, hogy a felhasználóknak mindig, minden platformon megvolt és megvan a lehetőségük arra, hogy alternatív megoldást válasszanak a Google Kereső helyett.

A visszaosztott összeg ráadásul az évek során - a Google keresőrészlegének bevételével együtt - jelentősen nőtt - derül ki a bírósággal megosztott dokumentumból. 2014-ben a részleg még "csak" 47 milliárd dolláros árbevételt termelt, amiből 7,1 milliárdot csorgatott vissza a partnereknek.