Elküldi a dolgozók negyedét a Stack Overflow

Munkaerőállománya 28 százalékát leépíti a Stack Overflow a fejlesztői közösségét és a weboldal forgalmát érintő, nagyjából másfél éves hanyatlás után. Prashanth Chandrasekar vezérigazgató blogbejegyzése szerint a cég a „nyereségesség és az innováció útján halad tovább”, aminek megvalósításához költségcsökkentési intézkedéseket és elbocsátásokat tervez a következő hónapok során. A Stack Overflow 2022-ben 525 fővel duplázta meg létszámát, és a friss közleményben nem részletezi, hogy a leépítés pontosan mekkora létszámot érint, de a LinkedIn szerint 501-1000 alkalmazottja lehet összesen a szervezetnek, tehát feltehetően 215 fő távozhat.

A 2022-es év végén azonban széles körben elérhetővé vált az egyszerűbb kódolási feladatokat elvégző ChatGPT, ezután kezdett el minden mutató egyértelmű csökkenést mutatni az oldalon, beleértve az oldalmegtekintéseket, látogatásokat, a feltett kérdések és szavazatok számát. Míg a járvány és a vele járó leállások nem veszélyeztették különösebben a Stack Overflow üzleti modelljét, a kódoló asszisztensek, így a Copilot, a Cody, illetve a kódokat generáló ChatGPT, illetve ezen termékek sorra érkező alternatívái egy új helyzetet hoznak, mivel a kevésbé bonyolult feladatok elvégzéséhez hatékony eszköznek bizonyulnak, így kevesebb fejlesztő fordul rögtön a keresőkhöz, vagy a Stack Overflow közösségéhez egy problémával.

A trendre válaszul Chandrasekar nyáron jelentette be a csapatmunkát megkönnyítő MI-alapú fejlesztői eszközkészletet, az OverflowAI nevű terméket, a platformra pedig idővel egyre több generatív eszközt szeretnének beépíteni, egyben keresik annak módját, miként kérjenek kompenzációt a külső cégektől az adatokhoz való hozzáférésért. A platform versenyelőnnyé kovácsolható értéke, hogy a világ leggazdagabb, programozók által feltett kérdésekkel és megoldásokkal teli adatbázisát birtokolja, így logikus lehet, hogy ezt saját termékei fejlesztésére aknázza ki.

A ChatGPT Stack Overflow-ra gyakorolt negatív hatásának iróniája, hogy a chatbot képességeinek alapját épp az olyan adatban gazdag, nyilvánosan elérhető tudástárak és felületek adják, mint a Stack Overflow. A trendből a cég egyik fontosabb bevételi forrását jelentő Stack Overflow for Teams terméke profitálhat a legtöbbet, ami privát tudástárként szolgálja ki a kisebb-nagyobb fejlesztőcsapatokat. A jövőben megújul a szolgáltatásban a Slack integráció, ami a belsős tudásbázis segítségével képes lesz válaszokat szolgáltatni technikai kérdésekre, MI-alapú fejlesztéseket kap a Stack Overflow for Visual Studio Code és a keresés is.