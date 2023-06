Stack Overflow: bizalmatlanok a kóderek az MI-vel szemben

Megjelent a Stack Overflow szokásos éves jelentése, amelyet 2011 óta minden évben közzétesz a népszerű fejlesztői oldal az online kérdőívre adott fejlesztői válaszok alapján. 2023 elején több mint 90 ezer fejlesztő adott választ a kérdésekre 185 országból, a magyarok válaszai 0,65 százalékban jelennek meg benne, 607 visszajelzéssel.

Ezeket az eredményeket összegzi a Stack Overflow jelentése, külön témakörökbe gyűjtve a fejlesztők személyes adataival, az általuk használt technológiákkal, a munkakörnyezettel és magával a fejlesztői oldal közösségével kapcsolatban.

MI van az MI-vel?

A felmérés idén már tartalmazott az idő közben nagy teret nyert nyelvi modellekre építő kódolóasszisztensekre vonatkozó kérdéseket is. A jelentés szerint egyre elfogadottabbá válik az iparban, hogy a fejlesztők MI-eszközöket használnak a munkájuk során, holott a kóderek jelentős része szkeptikus az előállított kódok pontosságát és minőségét illetően.

A válaszadók 77 százaléka pozitívan áll a mesterséges intelligencia alkalmazásához a munkafolyamatok során, 70 százalékuk már használt idén, vagy tervez használni a jövőben a kódolást segítő eszközöket. Az MI-alapú kisegítő eszközök előnyei közt főleg a produktivitás javítását (33%) és a gyorsabb tanulást (25%) említette a többség.

Bizalom terén viszont van még mit javulni: mindössze 3 százalék bizalmi szintje magas az ilyen eszközök iránt, 39 százalék „valamelyest bízik”. További 31 százalék bizonytalan volt a kérdésben, a többiek kissé bizalmatlan (22 százalék) vagy erősen bizalmatlanként (5 százalék) jellemezték magukat.

A ChatGPT a legnépszerűbb szolgáltatás, amennyiben keresésről van szó: a válaszadók 83 százaléka használja, ezt követi a Bing AI (20 százalék), a WolframAlpha (13 százalék), majd a Google Bard AI (10 százalék).

A legnépszerűbb fejlesztői eszköz a GitHub Copilot, a válaszadók 55 százaléka használja, ezt követi a Tabnine (13 százalék) és az AWS CodeWhisperer (5 százalék). A felmérés indiai, brazil és lengyel válaszadói nagyobb valószínűséggel alkalmazták ezeket a kisegítő kódolási eszközöket, mint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban élő fejlesztők. A bevallásuk szerint a kódolást még tanuló fejlesztők 82 százaléka használt ilyen eszközt, míg a magukat professzionálisnak tartó fejlesztőknek csak 70 százaléka.

A Stack Overflow vezérigazgatója, Prashanth Chandrasekar a közelmúltban beszélt róla, hogy nagy lehetőséget látnak az MI-ben, a platformra idővel egyre több generatív eszközt szeretnének beépíteni, egyben keresik annak módját, miként kérjenek kompenzációt a külső cégektől az adatokhoz való hozzáférésért.

Az olyan közösségi tudásoldalak, mint a Stack Overflow, ugyanis hihetetlenül hasznos források a nagy nyelvi modelleket és MI-kódolóeszközöket betanító cégek számára. A vállalatok általában engedély nélkül kaparják ki a nyilvánosan hozzáférhető adatokat, ami egyre kevésbé tetszik az értékes adatokat szolgáltató weboldalak és szolgáltatások számára.

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére! Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

Vegyél részt átfogó fejlesztés-technológiai kutatásunkban! (x) Ha szeretnél pontos képet kapni az alkalmazás-fejlesztési technológiák hazai elterjedtségéről, akkor segíts és szánj pár percet kérdőívünk kitöltésére!

Érdekesség, hogy mindeközben június elején sztrájkot hirdettek a platform moderátorai, miután a cég megtiltotta az MI által generált tartalmak "túlmoderálását". A tulajdonosok a múlt héten jelentették be az új moderálási irányelveket, amelyek szerint az MI által generált tartalmakat csak bizonyos esetekben lehet eltávolítani, lényegében szinte alig szabad szűrni azokat. A moderátorok egy része (körülbelül 11 százalékuk) ezért határozatlan ideig nem hajlandó dolgozni, követeléseik közt szerepel, hogy az oldal vezetése változtasson a ChatGPT és a többi generatív szolgáltatással készített válaszok megítélésének szabályain.

A robotok által adott válaszok pár hónapja kezdték el megosztani a programozói közösséget és a vezetőséget. A Stack Overflow-n tavaly év vége óta tiltottnak számítottak a ChatGPT által írt válaszok, éppen a gyakori pontatlanság, a forrásmegjelölés hiánya miatt, a felhasználóknak akár 30 napos felfüggesztés járt az ilyen típusú válaszok beküldéséért. Az oldal vezetése azonban pár hónapja bejelentette, hogy a jövőben életbe lépő szabályok alapján már nem lehetne törölni válaszokat az oldalról csak azért, mert MI készítette azokat. Ez vágta ki a biztosítékot a moderátorok egy szeleténél, akik akár teljesen elhagyhatják a munkájukat, amennyiben az oldal nem gondolja át a hozzáállását.

A Stack Overflow forgalma 2022 eleje óta hónapról hónapra csökkenést mutat a SimilarWeb adatai szerint, az átlagos csökkenés 6%. Márciusban a Stack Overflow forgalma 13,9%-kal esett februárhoz képest, áprilisban pedig 17,7%-kal csökkent márciushoz képest. Ez egyrészt a generatív MI-k térnyerésével is magyarázható, hiszen egyre többen fordulnak debuggoláskor inkább a robothoz, mintsem várnának más szakemberek visszajelzéseire és válaszaira a fórumon.

A legnépszerűbb technológiák

A jelentés természetesen mutatja a legnépszerűbb nyelvek rangsorát is, bár a legtöbb nyelv esetében nem történt jelentős változás az elmúlt év során. Zsinórban tizenegyedik éve a JavaScript a leggyakrabban használt programozási nyelv, amit a fejlesztők 63,61 százaléka használ a hétköznapi munkához, vagy otthoni projektjeihez.

A Python viszont megelőzte az SQL-t a harmadik legnépszerűbb nyelvként. Néhány technológiának sikerült előrelépnie: egy pozícióval erősödött a Bash/Shell, C, Ruby, Perl és Erlang, kettő hellyel ugrott az Elixir és a Lisp. Nagyot zuhant a Java, amit tavaly még az aktív fejlesztők 35%-a használt, ez mostanra már 30%. Ugyanakkor a TypeScript az egy évvel korábbi 30%-ról 39%-ra ugrott.

A professzionális fejlesztők három legtöbbet használt nyelve továbbra is a JavaScript, a HTML/CSS és az SQL, de a lista másként alakul a kódolni még éppen tanuló válaszadóknál (a Stack Overflow külön lebontásban mutatja a preferenciákat.)

A HTML/CSS és a JavaScript szinte holtversenyben a legnépszerűbb nyelvek a kódolni tanulók körében, de már többet használnak a Python-t mint az SQL-t (59% vs. 37%), míg a professzionális fejlesztők arról számolnak be, hogy gyakrabban használják az SQL-t, mint a Python-t (52% vs. 45%). A professzionális fejlesztőkkel összehasonlítva a kódolni tanulók nagyobb valószínűséggel használnak Java-t (37% vs 31%), C++-t (32% vs 20%) és C-t (32% vs 17%).

Az egyes webes technológiák, keretrendszerek, integrált fejlesztői környezetek népszerűségét mutató összesítések lebontva a StackOverflow oldalán érhetők el.