Túlzóak lehetnek a Stack Overflow hanyatlásáról szóló jelentések

Ayhan Fuat Çelik gépi tanulással foglalkozó mérnök augusztus elején tett közzé egy elemzést, ami a Stack Overflow elmúlt másfél évben látható hanyatló tendenciáját vizsgálja, mármint ami a közösséget és a forgalmat illeti. A platform a legaktívabb tagokkal megosztja a webhely adatait, ezek alapján vont le következtetéseket a szakember, aki szerint a platform forgalma 35 százalékkal esett vissza a vizsgált másfél éves időszakban.

(A becslés eredetileg 50 százalék volt, de Ayhan az értéket később módosította a Google Analytics Cookie szolgáltatás tavaly májusi módosításának figyelembe vételével, ami 15 százalékért felelhetett). Ayhan minden mutató esetén egyértelmű csökkenést figyelt meg, visszaesett az oldalmegtekintések, a látogatások, a feltett kérdések és a szavazatok száma, ezek közül az utóbbi két kategória a legaggasztóbb.

Orosz Gergely, a szoftvermérnököket célzó Pragmatic Engineer hírlevél írója a Stack Overflow mérnökeinek véleményét is kikérte az elemzéssel kapcsolatban. A belsősök nem érzékelnek ennyire drámai csökkenést, és úgy vélik, a legaktívabb közreműködőkkel megosztott adatok pontatlanok.

Ha nagy leszek, evangelista leszek! Mi van akkor, ha annyira beleszeretsz egy technológiába, hogy legszívesebben minden idődet a népszerűsítésére áldoznád? A friss kraftie adásban erről beszélgettünk.

A cég később blogposztban reagált a számokra, amiben több megállapítást is tesz, elsőként hogy a 2022-es évhez képest körülbelül átlagolva 5 százalékos csökkenést lehet becsülni. Idén áprilisban meredekebben csökkent a forgalom (14%), miután a fejlesztők elkezdték próbálgatni a GPT-4 nagy nyelvi modell kódolási képességeit.

Éves viszonylatban 14 százalékkal kevesebb forgalom érkezett a keresőmotorokból is. 2020-ban a koronavírus-válság idején a Stack Overflow eleinte kiugró érdeklődést, majd hirtelen csökkenést látott a felhőmigrációval és kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben, ebből kiindulva a platform nem tartja meglepőnek, hogy a generatív MI és a kódkiegészítő asszisztensek széles körű elérhetővé válása hatással bír a forgalomra és a kérdések típusára is. A kérdések és válaszok aktivitása határozottan visszaesett, de a vállalat próbál dolgozni a mutatón.

A Stack is ráfordul az MI-re

Míg a járvány és a vele járó leállások nem veszélyeztették különösebben a Stack Overflow üzleti modelljét, a kódoló asszisztensek, így a Copilot, a Cody, illetve a kódokat generáló ChatGPT, illetve ezen termékek sorra érkező alternatívái egy új helyzetet hoznak, mivel a kevésbé bonyolult feladatok elvégzéséhez hatékony eszköznek bizonyulnak, így kevesebb fejlesztő fordul rögtön a keresőkhöz, vagy a Stack Overflow közösségéhez egy problémával.

A platform versenyelőnnyé kovácsolható értéke, hogy a világ leggazdagabb, programozók által feltett kérdésekkel és megoldásokkal teli adatbázisát birtokolja, így logikus lehet, hogy ezt saját termékei fejlesztésére aknázza ki – mutat rá Orosz. Prashanth Chandrasekar vezérigazgató pár hete jelentette be az OverflowAI nevű terméket, ami a csapatmunkát megkönnyítő MI-alapú fejlesztői eszközkészlet lesz. A cég nagy lehetőséget lát az MI-ben, a platformra idővel egyre több generatív eszközt szeretnének beépíteni, egyben keresik annak módját, miként kérjenek kompenzációt a külső cégektől az adatokhoz való hozzáférésért.

A trendből a cég egyik fontosabb bevételi forrását jelentő Stack Overflow for Teams terméke profitálhat a legtöbbet, ami privát tudástárként szolgálja ki a kisebb-nagyobb fejlesztőcsapatokat. A jövőben megújul a szolgáltatásban a Slack integráció, ami a belsős tudásbázis segítségével képes lesz válaszokat szolgáltatni technikai kérdésekre, MI-alapú fejlesztéseket kap a Stack Overflow for Visual Studio Code és a keresés is.

Más kérdés, hogy a vállalat mihez kezd a későbbiekben a nyilvánosan elérhető adatait lekaparó, és a saját megoldásaikat azzal tanító külső fejlesztőkkel, azonban a vállalatok számára kínált belsős platform biztosítani tudja, hogy az érzékeny saját adatok ne jussanak a szervezeten kívülre. Az olyan közösségi tudásoldalak, mint a Stack Overflow, ugyanis hihetetlenül hasznos források a nagy nyelvi modelleket és MI-kódolóeszközöket betanító cégek számára.

A vállalatok általában engedély nélkül kaparják ki a nyilvánosan hozzáférhető adatokat, ami egyre kevésbé tetszik az értékes adatokat szolgáltató weboldalak és szolgáltatások számára. Orosz ezért nem tartaná meglepőnek, ha idővel a Stack Overflow for Teams még fontosabbá, fő termékké válna, míg a nyilvános felület az újabb ügyfeleket segítene toborozni, miközben hirdetési bevételeket generál.

De egyelőre azért bizalmatlanok a kóderek

A Stack Overflow júniusban tette közzé szokásos éves jelentését, amire több mint 90 ezer fejlesztő adott választ a kérdésekre 185 országból. A felmérés idén már tartalmazott az idő közben nagy teret nyert nyelvi modellekre építő kódolóasszisztensekre vonatkozó kérdéseket is. A jelentés szerint egyre elfogadottabbá válik az iparban, hogy a fejlesztők MI-eszközöket használnak a munkájuk során, holott a kóderek jelentős része szkeptikus az előállított kódok pontosságát és minőségét illetően.

A válaszadók 77 százaléka pozitívan áll a mesterséges intelligencia alkalmazásához a munkafolyamatok során, 70 százalékuk már használt idén, vagy tervez használni a jövőben a kódolást segítő eszközöket. Az MI-alapú kisegítő eszközök előnyei közt főleg a produktivitás javítását (33%) és a gyorsabb tanulást (25%) említette a többség.

Bizalom terén viszont van még mit javulni: mindössze 3 százalék bizalmi szintje magas az ilyen eszközök iránt, 39 százalék „valamelyest bízik”. További 31 százalék bizonytalan volt a kérdésben, a többiek kissé bizalmatlan (22 százalék) vagy erősen bizalmatlanként (5 százalék) jellemezték magukat.

A legnépszerűbb fejlesztői eszköz a GitHub Copilot, a válaszadók 55 százaléka használja, ezt követi a Tabnine (13 százalék) és az AWS CodeWhisperer (5 százalék). A felmérés indiai, brazil és lengyel válaszadói nagyobb valószínűséggel alkalmazták ezeket a kisegítő kódolási eszközöket, mint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban élő fejlesztők.

A bevallásuk szerint a kódolást még tanuló fejlesztők 82 százaléka használt ilyen eszközt, míg a magukat professzionálisnak tartó fejlesztőknek csak 70 százaléka.