Nehézsúlyú szereplő lép be a hazai BNPL-piacra

Újabb diszruptív fintech-szolgáltató lépett be a magyar piacra, elindította szolgáltatását Magyarországon a svéd Klarna, mely a rövid futamidejű kamatmentes részletfizetési szolgáltatásokat (BNPL - buy now pay later) kínáló pénzügyi szolgáltatók piacának egyik nehézsúlyú szereplője.

A 2005-ben Svédországban alapított Klarna az elmúlt két évben jelentősen bővítette jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, és a régió több országa (Lengyelország, Csehország és Románia) után most Magyarországon is megkezdte működését.

Mától a magyar vásárlók a Klarna Fizetés 3 részletben szolgáltatását a Klarna kiskereskedelmi partnereinél online és a Klarna alkalmazáson keresztül is használhatják. A vásárlók három kamatmentes részletben fizethetnek (Fizetés 3 részletben), az első részletet a vásárláskor, a többi részletet pedig 30 naponként kell kifizetniük. Ez lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy egyenletesen eloszthassák vásárlásaik költségeit, és még azelőtt megkapják a terméket, hogy a teljes összeget kifizetnék.

A Klarna-t világszerte mintegy 150 millióan használják jelenleg - Magyarországgal együtt - összesen 24 országban, a cég piaci jelentőségét jól szemlélteti, hogy 2021-ben több mint 80 milliárd dollár értékű forgalmat generált a különböző partnereknek, ugyanebben az évben pedig Európa legértékesebb technológiai magáncége volt. A társaság a 2021-es szárnyalást követő 2022-es mélyrepülésből feltápászkodva bővíti jelenlétét a régióban.

A svéd szolgáltató által használt BNPL-modell lehetővé teszi, hogy a vevők azonnali fizetés nélkül vásároljanak, majd egy meghatározott ütemterv szerint rendezzék a termék ellenértékének megfizetését. Fontos kiemelni, hogy a BNPL szolgáltatással kifizetett rendelések esetében a webáruházak tulajdonosai azonnal hozzájutnak a termékek ellenértékéhez, az összeg behajtásának kockázata a vedd most, fizess később szolgáltatókat terheli.

Fogyasztói oldalról komoly előny, hogy míg az elbírálás átfutási ideje a BNPL szolgáltatások esetében 5-10 perc, a hagyományos áruhitel esetében több napot vagy több órát is igénybe vehet.

A szolgáltatók számos különböző konstrukciót kínálnak -a legelterjedtebb a részletfizetés, vagy a későbbi egy összegben történő visszafizetés (általában néhány héten belül). A BNPL által biztosított rugalmasság és kényelem miatt a népszerűsége világszerte rohamosan növekszik.

A GKID év eleji piackutatásai alapján itthon tízből négy aktív internetes vásárló nyitott az olyan finanszírozási szolgáltatásra, melynek részeként pluszköltség nélkül tudnának műszaki, illetve egyéb tartós fogyasztási cikkeket online vásárolni halasztott, több, egyenlő részletben történő fizetéssel. Ennél is magasabb, 50 százalék feletti a késleltetett fizetési megoldások elfogadottsága online megrendelt szolgáltatások (például orvosi vizsgálat, belépőjegy-vásárlás, szállásfoglalás) esetében.

A Klarnán kívül a legnagyobb BNPL-szolgáltatók közé tartozik, az Affirm, illetve az Afterpay, de nyújt ilyen szolgáltatásokat a PayPal, a Mastercard, a Revolut, tavasszal pedig az Apple is bejelentette az iPhone-okon és iPadeken használható Apple Pay Later szolgáltatásának amerikai indulását. Magyarországon tavaly jelentek meg az első BNPL-szolgáltatók, a lakossági ügyfeleket célzó IzzyPay, illetve a B2B modellben működő PastPay, valamint a visszatérő vásárlók számának növelését célzó kereskedői sajátmárkás részletfizetést biztosító InstaCash.