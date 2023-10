Megbolygathatja a háború az izraeli techszektort

A high tech szektor az elmúlt évtized leggyorsabban növekvő ágazatának számít Izraelben, és mivel a munkahelyek 14 százalékát és az ország bruttó hazai termékének (GDP) közel ötödét jelentik a területen tevékenykedő vállalatok, ezért a gazdasági növekedés szempontjából is kulcsfontosságúak.

Az izraeli részvények és kötvények száma csökkent, miután a Hamász fegyveresei szombaton támadást indítottak, Tel-Aviv eddig összesen 300 ezer tartalékost hívott be, közülük 100 ezer a Gázai övezet mentén tartózkodik. Izrael hamarosan szárazföldi hadműveletet indít a palesztin terület ellen.

Jack Ablin, a Cresset Wealth Advisors befektetési igazgatója és alapítója szerint a konfliktus kiterjedése az erőforrások elvonását jelentheti rövid- és hosszútávon, mivel a technológiai cégek munkatársait és személyzetét is bevonhatják katonai tartalékosként, ami fennakadásokat okozhat a szokásos üzletmenetben. Quincy Krosby, az LPL Financial vezető globális tanácsadója szerint az izraeli székhelyű vállalatok épületeit is fokozott védelem alá vonják, mivel a technológiai költések egy része a hadsereghez kötődik.

A bérkutatások hamiskás világa A 17. kraftie adásban a repkedő milliók világába, az informatikai bérkutatások mocsarába merültünk alá. A 17. kraftie adásban a repkedő milliók világába, az informatikai bérkutatások mocsarába merültünk alá.

A bérkutatások hamiskás világa A 17. kraftie adásban a repkedő milliók világába, az informatikai bérkutatások mocsarába merültünk alá.

Az Izrael legnagyobb munkaadójának és exportőrének számító Intel szóvivője szerint a vállalat a helyzetet szemmel tartva a jövőben készen áll megtenni a "szükséges lépéseket a dolgozók védelmében", de azzal kapcsolatban nem nyilatkozott, hogy a helyzet befolyásolja-e a chipgyártást.

Az Nvidia értelemszerűen lemondta a jövő hétre Tel-Avivba tervezett MI-vel kapcsolatos csúcstalálkozóját, ahol Jensen Huang vezérigazgató is részt vett volna. Az izraeli székhelyű Tower Semiconductor (TSEM) bérgyártó arról tájékoztatott, hogy a szokásos módon folytatja tevékenységét. A többi technológiai óriáscég, így a Meta, az Alphabet, az Apple és a Microsoft egyelőre nem kommentálta a helyzetet.

A felmerülő drámai kihívások ellenére egyes elemzők úgy vélik, hogy hosszú távon megnövekedhetnek a beruházások a technológiai és mesterséges intelligencia szektorba, mivel szorosan kapcsolódnak a katonai kiadásokhoz, így potenciálisan kiegyenlítődhetnek a közvetlen negatív hatások, amelyekkel az ágazatnak szembe kell néznie.

Az izraeli techszektor szerepének 1974-ben alapozott meg az Intel jelenléte, utána a kilencvenes évekig kellett várni a start-up szcéna fellendülésére, hogy az ország a Szilícium-völgy után a világ második legnagyobb technológiai központjává váljon. Netanjahu miniszterelnök júniusban jelentett be, hogy az Intel 25 milliárd dolláros beruházásra készül Izraelben, melynek célja a chipgyártás továbbfejlesztése, izraeli szellemi tőke bevonásával, egy 2027-től működő új üzem felhúzásával.

A közel-keleti országban jelenleg 500 multinacionális vállalat működik, főleg kutatási és fejlesztési központokkal, miután számos ígéretes izraeli startupot kebeleztek be, köztük az IBM, az Apple, a Microsoft, a Google és a Meta.