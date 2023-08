Kettős mérföldkőnél a Magyar Telekom

Rekordnegyedévről számolt be a 2023-as második negyedévben a Magyar Telekom, mely részben a márciusban végrehajtott inflációkövető díjkorrekciónak köszönhetően fennállása óta először tornászta 200 milliárd forint fölé az árbevételét.

A társaság által elért 208,1 milliárd forintos negyedéves árbevétel éves szinten csaknem a tavalyi infláció mértékével (14%-kal) nőtt, mely az alapja volt a távközlési cég márciusi díjkorrekciójának (a Telekom mellett a Yettel Magyarország, a Vodafone Magyarország és a Digi is korrigálta árait az inflációnak megfelelően). A cég szerint a növekedésben közrejátszott a mobil adatforgalomból és a vezetékes szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek erőteljes növekedése is.

Szia, bér? Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk. Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk.

Szia, bér? Az IT-sok és a recruiterek között meglévő káros szakadék megszüntetéséhez párbeszéd, és kölcsönös változás szükséges. A friss kraftie adásban hídépítésbe kezdtünk.

A Magyar Telekom különböző szegmenseinek teljesítményét nézve a magyarországi mobilos üzletág csaknem 110 milliárd forinttal a csoport árbevételének több mint a felét adta, míg a hazai vezetékes bevételek most először lépték át a 60 milliárd forintos határt (60,9 milliárd folyt be ezekből a szolgáltatásokból). A rendszerintegrációs/IT bevételek az idei első félévben folyamatos visszaesést mutatva 19,2 milliárd forinton álltak meg a második negyedév végén, igaz, éves szinten ez is csaknem 5%-os növekedést jelent.

A csoportszintű EBITDA AL éves összevetésben 33,5%-kal 68,6 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, míg az időszak eredménye éves szinten 101,9%-kal, azaz 11,9 milliárd forinttal 23,7 milliárd forintra nőtt ugyanebben az időszakban.

Az ügyfélszámot, illetve előfizetőszámot illetően a Magyar Telekom a honos piacán két fontos mérföldkőhöz is elért. A cég a második negyedévben 6,089 millió SIM-et kezelt, fennállása óta először átlépve a bűvös hatmilliós lélektani határt, a mobil szélessávú előfizetések száma pedig 3,978 millió volt, ami az eddigi növekedési ütem alapján a harmadik negyedévre több mint négymillió mobil szélessávú előfizetést eredményezhet a magyar piacon.

A vezetékes szegmensben tovább folytatódott az optikai szélessávú csatlakozások számának növekedése, így a negyedév végére már több mint 765 ezer végponton szolgáltatott internetet FTTH-technológiával a cég. A tévészolgáltatások terén kitartóan hódítottak az IPTV-elérések, amit jól szemléltet, hogy a társaságnak a negyedév végére már több mint 1,2 millió IPTV ügyfele volt, míg a kábeltévé és műholdas előfizetők száma összeadva 200 ezer alá csökkent.