Megszűnik az SMS-kezelés a Messengerben

A Facebook még 2016-ban jelentette be, hogy amennyiben a felhasználó beleegyezik, a Messenger az SMS-eket is kezeli az androidos okostelefonokon, így a hagyományos szöveges üzenetek és a Messenger platform csevegései azonos felületen, azonos formában jelennek meg. A már Metaként működő cég támogatási oldalán keresztül most bejelentette, hogy az integrációs lehetőséget kivezeti a következő hónaptól kezdve, így a mobilhálózaton keresztül küldött SMS-ek küldésére és fogadására nem lesz lehetőség szeptember 28-tól az alkalmazás frissítése után.

A Meta a felhasználókat így az androidos eszközük alapértelmezett üzenetküldő alkalmazásának használatára buzdítja, amin keresztül a korábban Messengerben kezelt előzmények is megtekinthetők lesznek. A beállítás már most is elvégezhető, a határidő után pedig automatikusan megtörténik az átállás, amennyiben a felhasználó nem választ másik klienst.

Az SMS-ek kezelését az Androidon egyébként az operációs rendszer végzi, a küldés-fogadás, illetve az üzenetek tárolása is a rendszer része. Ehhez a külső appok hozzáférést kapnak, amennyiben a felhasználó erre engedélyt ad, ilyenkor a standard API-kon keresztül az alkalmazás kiolvashatja az üzeneteket a központi tárolóból illetve küldhet-fogadhat ilyeneket. A hozzáférés pedig nem exkluzív - alapértelmezett SMS-app ugyan csak egy lehet, de párhuzamosan több alkalmazás is használható ugyanarra a feladatra, ahogy például a fotók kezelésére is több galéria-alkalmazás vethető be.

A Messenger először 2012-ben vezette be az SMS-támogatást, amit jövő évre rá megszüntetett. 2016-ban azonban ismét bevezette a funkciót, az üzeneteket külön tárolva a webalapú kommunikációtól. A harmadik féltől származó SMS-kliensek manapság már nem különösebben népszerűek, de mivel a Messenger egy meglehetősen népszerű szolgáltatásnak számít, így az SMS/MMS integrációt használók köre is szélesebb lehet.

A Messenger nem fér hozzá továbbá az IP-alapú Rich Communication Services (RCS) kommunikácóhoz, ami az utóbbi években középpontba került a Google-nél, azt az androidos készülékeken az alap szoftverkínálat részét képező, SMS és MMS üzeneteket is kezelő Google Messages tudja kezelni. Az SMS ugyanakkor bizonyos iparágakban vélhetően még hosszú ideig tartani fogja magát, így régiótól függően a bankok és más szolgáltatók előszeretettel használják a tömeges SMS-küldést annak széles körű kompatibilitása miatt.

A Meta ugyan nem indokolta meg a döntést, de vélhetően a cég adatvédelem terén nem túl jó reputációja nem előnyös abból a szempontból, hogy az SMS-ek a bankok esetében érzékeny információkat tartalmazhatnak, és az azóta több perbe keveredett cég inkább nem kockáztat ilyen téren sem.