Erős alternatívát kapott itthon a Street View

A Google Mapshez tartozó utcakép-szolgáltatás, a Street View tizenhárom év után megkapta hazánkban is az Apple-féle megfelelőjét, a Look Aroundot.

Nagypénteken a próbaüzemet követően hat országban (Magyarország mellett Ausztria, Horvátország, Csehország, Szlovénia és Lengyelország) elindult az új Apple Maps nézet, mely mindenki számára elérhetően kínál részletesebb és nem utolsósorban látványosabb tájékozódási lehetőséget.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Az új nézettel együtt élesedett a fent felsorolt országokban (kivéve Ausztriát) a Google Street View Apple-féle alteregója, a Look Around is.

Az Apple látszólag teljes útadatbázissal indul itthon is, vagyis a rögtönzött tesztek alapján nem csak a nagyvárosok utcaképeit lehet böngészni, éppúgy kötelező személyiségjogi kitakarások mellett, mint a Street View esetében, hanem a kistelepüléseket is akár.

A felvételek egyébként jellemzően legalább kétévesek, és egyelőre kérdés, hogy az Apple mennyire gyakran fotóztatja majd le a régió országait (az itthon 13 éve elérhető Street View márciusban kezdett ismét fotózni egyes magyarországi régiókban).