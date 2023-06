Búcsút int az Intel az "i" processzormárkáknak

Májusban reppent fel a hír, miszerint az Intel a jövőben elhagyhatja a processzorjainál használt ikonikus „i”betűt, tehát átalakul az eddigi formában ismert Core i3, i5, i7 és i9 modellek elnevezése. A chipgyártó most hivatalosan is bejelentette, hogy egyszerűsíti márkaportfóliója elnevezéseit, a változások a következő generációs Meteor Lake CPU-kkal lépnek érvénybe.

Ahogy korábban szó volt már róla, a tágabb piacra szánt processzorok nevéből kikerül az „i” betű, tehát az eddig ismert Core i3/i5/i7/i9 helyett egyszerűen Core 3/5/7/9 osztályozással ellátott komponenseket kell keresni majd a boltok polcain. Egyben eltűnnek a márkajelzésekben tett generációs utalások, tehát az új CPU-k egyikét sem fogják például „14. generációsként” bejelenteni, árusítani vagy hirdetni.

A fentiek kivezetése mellett egy új jelölést viszont bevezet a gyártó: a csúcskategóriás lapkák Core Ultra 5, Core Ultra 7 vagy Core Ultra 9 nevet kapnak, tehát valóban használatba kerül a pár hete pletykált "ultra" utótag. A CPU-k modellszámai továbbra is tartalmazzák majd a generációs számozást a megkülönböztetés egyszerűsége miatt, illetve a különböző termékszegmenseknél használt utótagok is maradnak. Tehát ami alapvetően "Intel Core i7-14700K" lett volna, az már "Intel Core Ultra 7 14700K" lehet.

A módosítások egy szélesebb körű márka-átalakítási stratégia részei: a chipgyártó tavaly novemberben jelentette be a kilencvenes évek óta használt Pentium és Celeron CPU-k átnevezését is, és az alsókategóriás hordozható számítógépekbe szánt komponenseit már a jóval egyszerűbb, „Intel Processor” névvel árusítja a megújult Intel Inside embléma alatt. Az első Core i processzorokat még 2008-ban mutatta be az Intel a Nehalem mikroarchitektúrával, hogy könnyebben jelezhesse az egyes célcsoportokat: míg a Core i3 a belépőszintű, addig a Core i9 a csúcskategóriás modellekhez tartozott.

Az új elnevezési struktúrára való áttérés a „Core i”-ről lehetővé teheti a chipgyártó számára, hogy egyszerűsítse a processzorok címkézését, hasonlóan ahhoz, ahogy az AMD 2022-ben bejelentette a CPU-nevei újragondolását, de egyben veszélyes is lehet, hiszen a "Core i" egy jól ismert kifejezés az ügyfelek körében, és eleinte zavarossá teheti a tájékozódást. A rivális AMD a laptop processzorok modellszámait is átalakította, hogy könnyebben jelezhesse a vásárlóknak, hogy több különböző CPU- és GPU-párosítást szállít ugyanazon "Ryzen 7000" ernyő alatt.