Új nevet vezet be az Intel a "Core i" helyett

Az Intel a jövőben elhagyhatja a processzorjainál használt ikonikus „i”betűt, tehát átalakul az eddigi formában ismert Core i3, i5, i7 és i9 modellek elnevezése, amik simán csak Core 3, Core 5 és hasonló nevekkel kerülhetnek piacra – hintette el a hírt az Intel globális kommunikációs igazgatója, Bernard Fernandes, aki a Twitteren erősítette meg a márka átalakításával kapcsolatos szándékot.

A lépés nem meglepő annak fényében, hogy az Intel hamarosan teljesen új CPU-architektúrával jelentkezik idén a „Meteor Lake” kódnév alatt, és az eddigi szivárgások egy "Intel Core Ultra 5 1003H" elnevezésű processzorról árulkodnak, így jó eséllyel az „i”-t az „ultra” kifejezés válhatja fel, de konkrét információkkal egyelőre nem szolgált a vállalat.

Itt az új kraftie! A modern frontend fejlesztés jelene és jövője Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát. Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát.

Itt az új kraftie! A modern frontend fejlesztés jelene és jövője Május 17-én kitárgyaljuk, hogy milyen technológiai és munkaerőpiaci hatások érhetik a frontendes szakmát.

Hivatalos megerősítés hiányában az „ultra” szó használata egyelőre kérdőjeles, és azt sem tudni, hogy a változtatás a mobilchipeket vagy az asztali processzorokat, vagy esetleg mindkettő típust érinti majd. A váltás előtt még egy generáció jöhet „i” jelölésű processzorból, mivel az Intel 14. generációs Core hardverei nem kizárólag az új architektúrát használják majd, de a változást lényegében a Meteor Lake termékcsaláddal vezeti be a cég.

A legnagyobb amerikai chipgyártó tavaly novemberben jelentette be a kilencvenes évek óta használt Pentium és Celeron CPU-k átnevezését is, és az alsókategóriás hordozható számítógépekbe szánt komponenseit már a jóval egyszerűbb, „Intel Processor” névvel árusítja a megújult Intel Inside embléma alatt. Az első Core i processzorokat még 2008-ban mutatta be az Intel a Nehalem mikroarchitektúrával, hogy könnyebben jelezhesse az egyes célcsoportokat: míg a Core i3 a belépszintű, addig a Core i9 a csúcskategóriás modellekhez tartozik.

Az új elnevezési struktúrára való áttérés a „Core i”-ről lehetővé teheti a chipgyártó számára, hogy egyszerűsítse a processzorok címkézését, hasonlóan ahhoz, ahogy az AMD 2022-ben bejelentette a CPU-nevei újragondolását, de egyben veszélyes is lehet, hiszen a "Core i" egy jól ismert kifejezés az ügyfelek körében, és eleinte zavarossá teheti a tájékozódást.