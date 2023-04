Görgethető adatkeretet vezet be a Vodafone

A korlátozott adatkeretet kínáló díjcsomagokat használó ügyfelek közel kétharmada nem fogyasztja el teljes mértékben a mobilnet keretét a Vodafone szerint, ezért a szolgáltató megújítja a Go díjcsomagokat, melyk lehetővé teszik, hogy a megmaradt adatmennyiség átvihető legyen a következő hónapra. A Go Light+, Go Easy+, Go Midi+ és Go Super+ díjcsomagok esetében a hónap végéig fel nem használt adatkeretet átgörgethetik a következő hónapra a díjcsomagokat igénybe vevő ügyfelek.

A tájékoztatás szerint a görgetés automatikusan elindul, amennyiben legalább 1 MB adathasználat történt a tarifában foglalt adatból. Tehát a megmaradt adatmennyiség automatikusan átkerül a következő számlázási időszakra, anélkül, hogy az előfizetőknek teendőjük lenne. A szolgáltató felhívja rá a figyelmet, hogy csak az aktívan használt kártyák esetén működik a görgetés.

A nemzetközi és hazai mobilpiaci riportok és jelentések alapján az egy főre jutó mobiladathasználat évente átlagosan harmadával növekszik. Az egyre nagyobb adatigényt támasztja alá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) legfrissebb mobilpiaci jelentése is, amely az elmúlt 4 évet figyelembe véve évente átlagosan 35 százalékos növekedésről számolt be.

A Vodafone kimutatásai is hasonló tendenciát mutatnak: a nem korlátlan tarifacsomagos ügyfelek átlagos adathasználata 3-4 GB körül mozog, míg a korlátlanságot kínáló RED-es ügyfelek átlagos adatfogyasztása már több mint 25 GB/hó, és folyamatosan növekszik

A szolgáltató a korlátlan RED díjcsomagokat is megújítja: a RED ügyfelek tarifacsomagtól függően 5GB vagy 10GB adatot havi szinten díjmentesen megoszthatnak egy másik családtagjukkal, ezzel kiegészítve a párjuk vagy gyermekük adatkeretét. A RED csomagok továbbra is tartalmazzák a korlátlan hívást, SMS-t és adatot belföldön, valamint csomagtól függően 26 GB, 32 GB vagy 34 GB EU Roamingot.