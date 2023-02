5G helyett sok szívecskét hozott Barcelonába a DT

Röviddel azt követően, hogy a cég első számú embere, Tim Höttges a keynote teremben igyekezett az expó európai résztvevőit kicsit kibillenteni a komfortzónából, technológiai bemutatót tartott standján a Deutsche Telekom, melyet a szokott módon ezúttal is Claudia Nemat, a vállalat technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja tartott.

Míg a korábbi években a hasonló előadások rendre az 5G-s infrastruktúra térhódításáról és fejlesztéséről szóltak, ma már sokkal inkább a "use case" került előtérbe, melynek a vállalat szemléletesen a "Giving Technology a Heartbeat" mottót adta.

Az eseményen jórészt az elmúlt hónapok újdonságai és innovációi kaptak felsorolást, így például az eseményen a Telekom bemutatta, a hibrid műholdas-földi kommunikációs rendszerét, melyet katasztrófahelyzetekben lehet bevetni, és amelyben a műholdak mellett drónok is szerepet játszanak, melyek 20 ezer kilométeres magasságból láthatnak el jól fókuszált területeket 5G-s jellel.

fotó: hwsw

Az előadáson a mobilos infrastruktúra új, nyílt topológiája, az OpenRAN is kiemelt szerepet kapott, kiemelve, hogy a Deutsche Telekom idén tervezi elindítani az első, OpenRAN-ra épülő kereskedelmi hálózatot, Európában, így egyebek mellett Magyarországon a Mavenir-rel partnerségben.

A bemutatón szó volt továbbá a Deutsche Telekom saját router operációs rendszeréről, az RDK-ról is, mely az előfizetői végberendezések által biztosított szolgáltatásminőség javítását helyezi előtérbe. Ebbe a rendszerbe egyébként félig-meddig a Magyar Telekom ügyfelei is betekintést kaphattak már korábban azáltal, hogy a Telekom alkalmazáson keresztül a hozzájuk kihelyezett bizonyos home gateway-ek egyes paramétereit távolról is tudták, illetve tudják szabályozni.

Nemat az eseményen újdonságként mutatta be továbbá az elérhető árú 5G-s saját márkás telefont, a T-Phone-t, mely ugyanakkor csak a német piacon számít valódi újdonságnak, több mint féltucatnyi európai országban (köztük Magyarországon) már tavaly ősszel piacra került, illetve az eseményen ki is derült, hogy eddig mintegy 60 ezer darabot értékesített belőle a cégcsoport.

A technológiai fejlesztések egyik új iránya a telekommunikációban a nyílt API-k bevezetése, melyre a Deutsche Telekomnak is van már válasza. Ez a T-DevEdge, a Deutsche Telekom és a T-Mobile US által közösen, fejlesztők számára megalkotott platform, mely egyszerű hozzáférést biztosít az alkalmazásprogramozási interfészekhez (API).

Az előadáson elhangzott, hogy Európában a Siemens Energy már teszteli a Quality-on-Demand hálózati API-t a távkarbantartás optimalizálása érdekében, melynek részeként a helyszínen tartózkodó technikusok VR szemüveget használnak, így távoli kapcsolat során a központban dolgozó szakértők kiválóan tudják támogatni a helyszíni technikusokat a problémamegoldásban.