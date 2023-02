Indul az előfizetéses Facebook és Instagram

Fizetős szolgáltatással bővül a Facebook és az Intagram platformja, melynek keretén belül a felhasználók a hitelességüket igazoló kitűzőt kapnak a profiljukra, miközben növelhetik bejegyzéseik elérését. A "Meta Verified" néven bejelentett szolgáltatás webes felületen havi 11,99 dollárért, mobilon pedig 14,99 dollárért lesz igényelhető, ezért cserébe Mark Zuckerberg szerint az előfizetők "hitelesebb és biztonságosabb" módon használhatják a közösségi platformokat.

A Meta-vezér bejelentése alapján a személyazonosságot igazoló okmánnyal hitelesített fiókok ezen felül további védelmi fejlesztéseket kapnak a személyi adatokkal való visszaélések elkerülése érdekében, illetve a cég közvetlen ügyfélszolgálati hozzáférést is biztosít a fizető felhasználóinak azokra az esetekre, amikor sürgős segítségre lenne szükségük.

Bedurrantottuk az idei HWSW free!-t 5 meetuppal indulunk, lesz itt minden az IT-biztonságtól, a gRPC-n és service meshen át, egészen az Angularig. 5 meetuppal indulunk, lesz itt minden az IT-biztonságtól, a gRPC-n és service meshen át, egészen az Angularig.

Bedurrantottuk az idei HWSW free!-t 5 meetuppal indulunk, lesz itt minden az IT-biztonságtól, a gRPC-n és service meshen át, egészen az Angularig.

A Bloomberg szerint a havidíjas közösségi-fiókok előnyei főleg az alkotók és tartalomkészítők számára lehetnek vonzók, akiknek egyébként is jobban kell tartaniuk fiókjuk feltörésétől és eltulajdonításától. A fiókok megerősített védelme és támogatása mellett a megnövelt láthatóság és elérés is az ő malmukra hajtja a vizet – és jó eséllyel ők is lennének hajlandóak jobb eséllyel fizetni egy eddig ingyenes szolgáltatásért.

Hogy a megnövelt elérés és láthatóság a gyakorlatban mit fog jelenteni, annak részleteit nem közölte a vállalat, amely láthatóan így próbál meg újabb lábon bevételi forrást kialakítani magának az egyre bizonytalabbul alakuló reklámbevételek mellett. Hasonló megoldás a Twitteren is elérhető a Blue szolgáltatással, a Snapchatnél pedig a Snapchat Plus tartogatja a netezőknek fizetés fejében az extrább funkciókat.

A Meta Verified eleinte szűkebb körben rajtol, a héten Ausztrália és Új-Zéland felhasználói számára válik elérhetővé, fokozatosan pedig a világ többi országában is az elkövetkező hetek során. A Facebook- és Instagram-fiókokat külön-külön kell regisztrálni a programba, tehát akik mindkét oldalról szeretnék hitelesíteni magukat, legalább 24 dollár plusz havi költséggel számolhatnak, legalábbis amíg a Meta nem ajánl fel csomagos előfizetési opciót.