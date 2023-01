Programozók tanítják programozni az OpenAI modelljét

Világszerte felgyorsította a toborzást a ChatGPT mögött álló OpenAI, az elmúlt hat hónapban több mint ezer szakembert szerződtetett alvállalkozóként többek közt olyan olcsó munkaerőt kínáló régiókból, mint Latin-Amerika és Kelet-Európa - írja a Semafor. A vállalkozók körülbelül 60 százalékát adatcímkézési feladatokra szerződtették, tehát adatbázisok létrehozására, amit mesterségesintelligencia-eszközök tanítására lehet használni. A szakemberek további 40 százaléka kifejezetten programozói háttérrel rendelkezik, hogy az OpenAI algoritmusát egyszerűbb szoftverfejlesztési feladatokra taníthassa be, egy spanyol nyelvű hirdetés szerint a cég például kifejezetten Pythonban jártas szakembereket nagy számban keresett.

A startup 2021 augusztusban tette elérhetővé a Codexet, ami a természetes nyelv alapján készít kódot, ez az eszköz épült be Copilot szolgáltatásként a GitHubba is, ami automatikusan képes kiegészíteni kódsorokat, megkönnyítve a fejlesztők dolgát. Az OpenAI így a legnagyobb befektetője, a Microsoft tulajdonában lévő GitHubról lekaparható adatokat hasznosíthatja a modell képzésére, jelenleg pedig úgy tűnik, hogy a startup már nem csak kizárólag kódsorokon fejlesztene, hanem az emberi magyarázatokra is szüksége van.

Egy dél-amerikai szoftverfejlesztő a Semafornak elmondta, hogy végül fizetetlen munka keretében azt a feladatot kapta az OpenAI-tól egy programozási problémával kapcsolatban, hogy magyarázza el angol nyelven, miként áll hozzá a megoldáshoz, és azt is részletezze az elkészült kódrészletekben, hogy az esetleges hibákat hogyan lehet kijavítani, ahelyett, hogy egyszerűen csak kijavítaná. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a modellt a későbbiekben nagyon specifikus adatokkal szeretnék táplálni, természetes emberi nyelvvel levezetve egy-egy folyamatot és a mögötte álló logikát.

Az OpenAI vezetője nemrég 375 főben határozta meg a cég létszámát, ami elenyésző az olyan techóriások gárdájához képest, mint a Google és a Facebook, de ebbe a vállalkozókat láthatóan nem számította bele. A cég korábbi kommunikációjában eddig is erősen hangsúlyozta a kiszervezés fontosságát az algoritmusok képzésében.

A Semafor ezek alapján úgy sejti, hogy a Copilot a jövőben még fejlettebbé válva néhány alapvető kódolási feladatot teljesen önjáróan és automatizáltan képes lehet megoldani. A lap szerzője hozzáteszi, hogy az ígéretes korai eredmények ellenére továbbra is nagy a valószínűsége annak, hogy az OpenAI komoly akadályokba ütközhet a kódolás automatizálására irányuló erőfeszítései során. Ez korábban már más területeken is megmutatkozott, például az évek óta lebegtetett önjáró autók megvalósulása még ma is távolinak tűnik.

Az OpenAI házatájáról kimondottan kellemetlen hírek is érkeztek a közelmúltban, a TIME feltáró cikke szerint a tartalommoderációhoz felbérelt kenyai dolgozók nem csak alulfizetettek voltak, de a munkakörnyezet sem volt biztonságos. Az óránként kevesebb mint két dollárt kereső moderátorok feladata az erőszakos, rasszista és szexuális jellegű tartalmak ChatGPT-ből való kiszűrése volt, és elmondásuk szerint a munkavégzés során felmerülő zavaró tartalmak feldolgozásához a cég nem biztosított megfelelő mentális egészségügyi segítséget és támogatást, az alacosny díjazásról és egyes kifizetetlen munkákról nem is beszélve.