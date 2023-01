Tiktokozó tinik miatt aggódik a hatóság

A gyerekek médiafogyasztásában a különböző eszközök és platformok használata gyorsabban változik és tolódik el az új technológia irányába, mint az idősebb korosztályokban - jut a nem túl meglepő következtetésre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Magyar Elektronikus Műsorszórók Egyesületének közös, tavaly ősszel elvégzett felmérése. A kutatásban megkérdezett családok többségében a saját okostelefon a felső tagozat elérésével jelenik meg a gyermekek életében, jelentős részük az alsó tagozat és a felső tagozat határán kapja meg első mobiltelefonját.

Az internetezésre megengedett napi időtartamon kívül igen erős egyéb jellegzetességek is megfigyelhetők az egyes korosztályokban - hívják fel a figyelmet a kutatás összeállítói. Óvodáskorban internethasználatról és online játékokról alig beszélhetünk, az ő életkorukban még a hagyományos játékoké a főszerep. Ebben a korban az internetezés szinte kizárólagos célja, hogy kedvenc meséiket és rajzfilmjeiket megtekintsék – elsősorban a YouTube-on, illetve néhány meseoldalon.

Az alsós gyerekeknél ezzel szemben már megjelennek az online játékok, de azért még viszonylag erős szülői felügyelet mellett. A 6-11 évesek mindennapjaiban a gyermekfilmek mellett már nagyobb mértékben jelen vannak a rövid, színes, vicces videók és az online játékok – lányoknál inkább öltöztetős, állatos, gondoskodásra épülő játékok, a fiúknál pedig a Minecraft és a Fortnite. Ugyanebben a korosztályban az internetezés évfolyamról évfolyamra egyre komolyabb szerepet tölt be az oktatásban és az idegennyelv-tanulásban. Náluk jelenik meg gyakrabban a közösségimédia-használat, azon belül is most már inkább a TikTok, mint a Facebook.

A 10-15 évesek korosztályában virágzik a közösségi média, az internetezés fő tevékenysége a Facebook-, az Insta- és a TikTok-profil ellenőrzése, posztolás, Messenger-üzenet-váltás. Háromból ketten fent vannak a Facebookon, de már erős a TikTok-jelenlét is, minden második-harmadik gyerek „tiktokozik” - fogalmaz a felmérés eredményeit közzétevő sajtóközlemény.

A digitális eszközök, a közösségi média és a televíziókészülék használatának előnyeit és hátrányait nagyjából azonosan látják a szülők és a pedagógusok. Az NMHH és a MEME kutatásában megkérdezettek egyetértenek abban, hogy a tévézés és az internetezés kontrollált körülmények között – értve itt a tartalomválasztást és az időtartam-korlátozást – előnyére is válhat a gyerekeknek, főleg az iskolásoknak.

A felső tagozatos diákok szülei szinte valamennyi fenyegetéssel kapcsolatban érzékenyebbek, aggódóbbak, mint az alsó tagozatosok szülei. Ők már lényegesen gyakrabban tapasztalták meg, hogy gyermekeik időnként nem kívánt tartalmakkal találkoznak (16%), illetve az internetes zaklatásnak vannak kitéve (17%). 10 százalékuk már arról is beszámolt, hogy gyermekük jelszavát ellopták vagy profilját feltörték. Ezzel egybehangzóan leginkább a gyermekeiket érő zaklatásoktól, agresszív, szexuális tartalmak jelenlététől félnek, de tartanak attól is, hogy gyermekükben internetes függőség, addikció alakul ki.