Hamarosan kezdődhet a fizetős ChatGPT tesztelése

Az OpenAI a héten jelentette be a ChatGPT Professional szolgáltatás jövőbeni indulását, ami a felhasználók által többek közt esszék, e-mailek, versek és gépi kódok írására használt chatprogram fizetős, de egyben jobban használható, korlátozásokat elhagyó verziója lesz. A céget közleménye szerint egy ideje már foglalkoztatja, hogyan monetizálhatná a szoftvert, főleg azzal a céllal, hogy hosszútávon is biztosítani tudja a fejlesztését és a fenntartását.

Az OpenAI Discord szerveréről elérhető várólistán egyelőre egy pár kérdéses kérdőívvel mérik fel a fejlesztők, hogy a felhasználók számára mi lenne az elfogadható árazás, és milyen fizetési módszereket részesítenének előnyben, így hivatalos információk még nincsenek a prémium csomag részleteivel kapcsolatban. Az előfizetők számára kínált előnyök közt említik a korlátlan üzenetváltást, vagy legalábbis a "jelenlegi napi limit duplára növelését". A várólistára feliratkozók elsőként tesztelhetik majd a szolgáltatást, de egyelőre a szélesebb körű indulás tervezett időpontját sem tudni.

A ChatGPT eddig példátlan figyelmet hozott az OpenAI-nak, a befektetők saját munkafolyamataikba is egyre többen implementálják a fejlesztést. Ezek közül is kiemelkedő, hogy a Microsoft állítólag az Office csomag programjaiba, sőt a Bing keresőbe is tervezi a mögötte álló nyelvi modell, a GPT-3 beépítését. A szoftvernek december elején már több mint egymillió felhasználója volt, ami magával hozza a Microsoft Azure felhőjében hostolt szolgáltatatás üzemeltetési költségeinek növekedését is.

Ugyan a friss hírek szerint a redmondi óriásvállalat további 10 milliárd dollárt szeretne befektetni az OpenAI-ba, elkerülhetetlennek tűnik, hogy valamilyen módon profitot termeljen a szolgáltatás. A cég 2023-ra 200 millió dollár bevételre számít, ami csekély összegnek tűnhet a startupba eddig összesen beletolt egymilliárd dollárhoz képest.

A Semafor héten közzétett jelentése szerint a Microsoft 49 százalékos részesedést szeretne szerezni a jelenleg 29 milliárd dollárt érő OpenAI-ban. A megállapodás részeként a redmondiakat a nyereség háromnegyede illetné meg (amíg nem térülne meg a befektetés), további 49 százalék menne más befektetőknek, míg a startup mindössze két százalékot tartana meg.