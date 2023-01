Tévé helyett lisztet és étolajat vettünk online 2022-ben

Jelentős mértékben felbolygatta a online kiskereskedelmi szektort (is) a tavalyi évben megjelenő gazdasági válság, melynek hatásait többszörösen is érezték a piaci szereplők, mérettől függetlenül. A szektor legnagyobb szereplőjének számító, romániai tulajdonosi háttérrel rendelkező eMAG szerint a tavalyi év az elmúlt évtized legkevésbé kiszámítható időszaka volt, átalakítva a sok éve stabil vásárlási szokásokat.

Erre utal legalábbis, hogy 2022-ben csaknem duplájára nőtt az élelmiszer-rendelések száma a cégnél az előző évhez képest, ezen belül a legjobban a nagy kiszerelésű étolajok és lisztek fogytak- számolt be róla a társaság. Az üdítő- és más alkoholmentes italok nagy kiszerelésű szettjei ugyancsak népszerűek voltak, sokan ásványvizet is online rendeltek házhoz, illetve a kávéeladások is a háromszorosára nőttek.

Jelzésértékű, hogy eközben eladási darabszám alapján 2022-ben nem jutottak be a top 20-ba az okosórák és tévék (utóbbiak úgy, hogy foci vb-t rendeztek tavaly év végén, illetve a készülékek fogyasztói ára nem követte le az inflációt), illetve már 2021-ben eltűntek a legnépszerűbb termékek köréből (legalábbis vásárolt darabszám alapján) a noteszgépek, melyek iránt a kereslet a pandémia első időszakában még jóval jelentősebbnek számított.

Tavaly ugyanakkor sokan vásároltak a korábbinál energiatakarékosabb háztartási nagygépeket az eMAG-nál: ezek közül a hűtő- és fagyasztószekrényeket (utóbbiból 90 százalékkal többet vettek, mint egy évvel korábban), valamint az elektromos sütőket és főzőlapokat keresték a legnagyobb számban a vevők.

2022-ben már nyáron beindult az elektromos fűtőeszközök szezonja a rezsicsökkentési szabályok változása nyomán, amelyek közül a hősugárzók voltak a legnépszerűbbek, de sokan rendeltek elektromos radiátort is.