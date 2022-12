Jövőre még nem lesz Raspberry Pi 5

Éppen hogy csak elkezdett kilábalni a Raspberry Pi az ellátási lánc komplikációival övezett kétéves „pokolból”, ezért jövőre még nem várható a népszerű áramköri lapka új verziója – árulta el Eben Upton alapító. A vezető szerint a 2023-as év a talpraállásról fog szólni, ráadásul az idei ünnepi szezon sem egyszerű.

A közelmúltban már egyébként is nehezen lehetett hozzájutni a miniszámítógéphez, az év végére pedig valamivel több mint százezer darabot sikerült félretenni a Zero W, Pi 3A+, valamint a 2GB-os és 4GB-os Raspberry Pi 4 verziókból. Emellett a kereskedelmi ügyfelek részéről is jelentős megrendelésállományt kell teljesíteni, amit a kiürült viszonteladói készletek feltöltésének feladata tetéz, a cég mindenképp szeretné elkerülni a hosszas várólistákat. A szűkös chipellátásra, illetve az emiatt megugrott memóriaárakra reagálva tavaly több modell árát is megemelték.

A tervek szerint először a Zero és a Zero W modellek lesznek hozzáférhetőbbek, amit követ a kisebb keresletű Pi 3A+. A Pi 4 elérhetőségének problémája 2023 harmadik negyedévére fog megoldódni, onnantól kezdve lesz lényegében ismét korlátok nélkül rendelhető. Ennek hátterében az áll, hogy a jövő évre beszerzett chipmennyiség csak a harmadik negyedévre teszi lehetővé a készletegyensúly visszaálítását, ami azt jelenti, hogy utána bármikor több százer darab áll majd rendelkezésre adott modellből.

Upton szerint mindenképp érdemes egy évet kihagyni a Pi 5 piaci bevezetése előtt a kannibalizáció elkerülése miatt, ezzel pedig a 2019 júniusában piacra dobott Pi 4 számít a leghosszabb ideig kurrens Pi platformnak, ami az idők során számos optimalizációt kapott. Ahogy az alapító hangsúlyozta: a legújabb generáció csúszása nem kizárólag a chiphiány számlájára írható, hiszen a csomagolási és a tesztelési folyamatok is lelassultak.