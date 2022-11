Rengeteg víz folyik el az adatközpontokban aszály idején

Egyre súlyosabb az aszály az Egyesült Államokban, aminek hatásait már a vízhűtésre és légkeringetésre épülő rendszereket használó adatközpontok is érzik. A kutatások szerint egy adatközpont átlagosan napi 300 ezer gallon (több mint egymillió liter) vizet használ fel hűtés céljából, ami megegyezik 100 ezer amerikai háztartás napi fogyasztásával. Az Észak-Amerikában, Dél-Amerikában és Európában több mint 40 adatközpontot üzemeltető, kolokációs szolgáltatásokat nyújtó CyrusOne fenntarthatóságért felelős alelnöke, Kyle Myers szerint a víznek, mint erőforrásnak való kitettség ebből kifolyólag komoly kockázatokat rejt, főleg hogy az épületek infrastruktúráját és rendszereit jellemzően 20 évnyi üzemeltetést szem előtt tartva építik ki.

A problémát felismerte a Meta is, így egy kísérleti projektet indított Los Lunasban arra, hogy a relatív páratartalmat 20 százalékról 13 százalékra csökkentve spórolni tudjon a vízfogyasztással, a megoldás végül bevált. Ettől független a Meta teljes vízfogyasztása továbbra is emelkedik, tavaly a szükséges mennyiség egyötödét ráadásul olyan területekről szerezte be, ami kifejezetten válságban van vízkészlet tekintetében. A cég megfogalmazta új célkitűzését is, miszerint 2030-ra szeretne több vizet visszaforgatni, mint amennyit felhasznál, prioritássá válik számára a víz újrahasznosítása.

A Microsoft szintén kötelezettséget vállalt, 2030-at tűzte ki céldátumul a „vízpozitivitásnak”, aminek eléréséhez egyrészt csökkenti a fogyasztás mennyiségét, másrészt az újraforgatással szerepet vállalna azon régiók vízkészletének feltöltésében, ahol nincs elegendő víz. Brad Smith, a Microsoft elnöke szerint megoldásokkal teljes egészében újra fogják hasznosítani az adatközpontokban használt vizet, különféle kondenzációs technikák alkalmazásával, illetve az egyébként is esőben gazdag területekről fognak vizet gyűjteni, például a Csendes-óceán észak-nyugati részéről.

Míg a saját adatközpontokat birtokló nagyvállalatok igyekeznek megoldani a helyzetet, addig a több ügyfél kiszolgálására kialakított kolokációs adatközpontokból egyre többet vásárolnak fel a magántőke-társaságok, mivel azok komoly megtérüléssel kecsegtetnek a befektetők számára. Az USA-ban jelenleg körülbelül 1800 kolokációs adatközpont található.

Az Egyesült Államok legfrissebb adatai szerint az ország alig több mint felét (50,46%) szárazság sújtja, főleg nyugati részen egyre rosszabb a helyzet.