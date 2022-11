Felszívja az ormányos a vándorló twittereseket

Kilőtt a Twitter alternatívájaként is emlegetett Mastodon platform népszerűsége, a decentralizált közösségi oldal havi aktív felhasználóinak száma átlépte az egymilliót. A mérföldkőről Eugen Rochko vezérigazgató és vezető fejlesztő számolt be, aki a projekt egyetlen teljes munkaidős alkalmazottja is egyben. A németországi székhelyű Mastodon növekedésének tempója azután gyorsult fel, hogy Elon Musk október 27-én átvette a Twitter vezetését, az utána következő napokban félmillióval hízott meg az alternatív felület felhasználói bázisa.

Bár a Twitter napi 238 millió aktív felhasználójának mindez töredéke, a bővülés mégis impozáns, főleg annak fényében, hogy a mikroblog tulajdonosváltása előtt óránként 60-80 új regisztrációt fogadtak a Mastodon felületén, ami mostanra már óránként több ezres nagyságrendű. A felhasználói visszajelzések alapján többen azért váltottak, mert attól tartanak, hogy Musk irányítása alatt gyökeresen átalakul a Twitter arculata, mások tiltakozásuk jeléül „vándoroltak át”.

A 2016-os alapítású, közösségi finanszírozásból fenntartott, nem központi szervezet által irányított Mastodon funkcionalitását tekintve sok mindenben hasonlít a Twittterre: adott a hashtagekkel való jelölés, a könyvjelzőzés, és a retweetnek megfelelő „boosting”, amivel a felhasználók továbboszthatják mások bejegyzéseit.

A csiripes mikroblogtól eltérően azonban hirdetésmentesen működik, szövetségbe tömörült önkéntesek üzemeltetik több régióban, több ezer szerveren elosztva. Miután a regisztráltak kiválasztják webes vagy mobilos kliensen keresztül a használni kívánt szervert, bejegyzéseket és hivatkozásokat tehetnek közzé a saját szerverükön, vagy a hálózat más szerverein lévő felhasználók számára. Minden szerver korlátozhatja és szűrheti a nemkívánatos tartalmakat, úgymint a zaklatást és erőszakszítást. A decentralizált tervezés további előnye, hogy csökkenti a fenntartási költségeket, és nem birtokolhatja egyetlen személy, például Elon Musk.