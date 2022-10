Tisztogatással kezdett a Twittert átvevő Elon Musk

Már nincs visszaút, lezárult az Elon Musk és a Twitter közti 44 milliárd dolláros felvásárlási pörlekedés. Ugyan a Twitter egyelőre nem adott hivatalos megerősítést, de a befektetők az ügylet lezárulásáról tájékoztatták a BBC-t, Elon Musk pedig a sokatmondó „a madár kiszabadult” bejegyzéssel utalt az átvételre, természetesen a Twitteren.

A hatalomátvétel első lépései közt Musk csütörtökön a platform kulcsfontosságú vezetőit is menesztette. A New York Times, a CNBC és a Wall Street Journal jelentései szerint köztük van Parag Agrawal vezérigazgató, Ned Segal pénzügyi igazgató, Sean Edgett jogtanácsos, Sarah Personette ügyfélszolgálati vezető, valamint Vijaya Gadde jogpolitikai és biztonsági vezető. Eközben Bret Taylor, aki tavaly november óta töltött be elnöki pozíciót, frissítette LinkedIn-profilját, jelezve, hogy már nem tölti be a posztot. A Twitter vezetősége Musk irányítása alatt vélhetően nagyon másképp fog kinézni, és ez még csak a kezdet. A vezetők végkielégítést kaptak búcsúzóul: Agrawal 38,7 millió dollár, Segal 25,4 millió dollár, Gadde 12,5 millió dollár, Personette pedig 11,2 millió dollár juttatásban részesült.

A Tesla-vezér korábban többször is negatívan nyilatkozott Gadde-ról, akinek fontos szerepe volt abban, hogy Donald Trumpot eltávolították a felületről, de Agrawallal is voltak nézeteltérései, aki az alapító Jack Dorsey vezetői székét vette át tavaly. Agrawal menesztését a jobboldali amerikai politikusok minden bizonnyal üdvözíteni fogják, mivel őt és elődjét, Dorsey-t olyan liberálisoknak címkézték, akik csorbítják a szólásszabadságot, több kritikát foglmaztak meg azzal a váddal, hogy a Twitter elnyomja a konzervatív hangokat. A héten felmerült az is, hogy Musk a Twitter személyzetének 75 százalékától megválna, de ő ezt tagadta, bár a négy vezető kirúgása sok jót nem vetít előre az alkalmazottak számára.

Az utóbbi évben egyébként is változott a vezetőség összetétele, miután Agrawal átvette az irányítást Dorsey-től, a szakember előtte technológiai igazgatói pozíciót töltött be, és 2011 óta dolgozott a Twitternél. Az átalakítás részeként ő is elbocsátott két vezetőt, Dantley Davis tervezési igazgatót, valamint a mérnöki részleg irányításáért felelős Michael Montanót. Nemsokkal később a Twitter elvesztette két további vezetőt, Rinki Sethi információbiztonsági igazgatót és Peiter Zatkót, a biztonségi részleg vezetőjét. Májusban a Twitter fogyasztói igazgatója, Keyvon Beykpour jelentette be, hogy hét év után elhagyja a cége. Ezzel egy időben Bruce Falck, a Twitter bevételi termékeinek vezetője távozott.