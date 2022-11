Évek óta először zsugorodott a Lenovo

Egyértelműen, és jó darabig beláthatóan vége a PC-piac nagyjából két évig tartó szárnyalásának, ezt támasztják alá szegmens első számú gyártójának számító kínai Lenovo frissen közzétett üzleti eredményei is. A cég hosszú idő óta most először számolt be árbevétel-csökkenésről, ami több kedvezőtlen tényező együtthatásának köszönhető.

A cég július elejétől szeptember végéig tartó második üzleti negyedévében összesen mintegy 17,09 milliárd dollárnak megfelelő árbevételről számolt be, ami nagyjából 4%-os csökkenésnek felel meg éves összehasonlításban. A vállalat nyereségtermelő képessége ezzel együtt is csekély mértékben javult, a nettó nyereség ugyanis 541 millió dollárnak megfelelő jen lett, ami nagyjából 6%-os növekedésnek felel meg.

összeszerelő állomás a lenovo üllői gyárában (fotó: lenovo)

A Lenovo utoljára a koronavírus-világjárvány kezdeti szakaszában, 2020 elején számolt be forgalomesésről, amikor a kínai felvevőpiacot a legnagyobb mértékben érintették a karanténintézkedések.

A Lenovo egyébként éppen az ismét szaporodó, egyre több tartományt vagy nagyvárost érintő kínai járványügyi intézkedéseknek köszönheti a relatíve gyenge negyedéves teljesítményt, és persze annak, hogy a gyártó termékei iránt a járványidőszakban óriási kereslet mutatkozott - ami az egekbe röpítette nem csak a Lenovót, hanem a teljes PC-piacot és a beszállítói lánc prominensebb szereplőit egyaránt.

Az IDC október közepén publikált számai alapján a globális PC-piac a harmadik negyedévben mintegy 15%-os volumencsökkenést realizálhatott, a piacvezető Lenovo eladásai becslések szerint 16,1%-kal csökkentek, míg sorrendben a második és harmadik HP és Dell 27,8%-kal és 21,2%-kal kevesebb PC-t szállított az idei harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban.