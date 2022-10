Szorosabbra húzza az Intel a nadrágszíjat

Pár hete a Bloomberg számolt be róla, hogy az Intel komolyabb költségcsökkentési intézkedésekre készül az év hátralévő időszakában, válaszul a PC-piac globális befékeződésére. A processzorgyártó a negyedéves üzleti jelentést követő szokásos tájékoztatóján most közölte a konkrét intézkedéseket is, miután 15,34 milliárd dolláros negyedéves bevételt jelentett az elemzők által várt 15,25 milliárd dollár helyett, de mégis 15 százalékos csökkenéssel a megelőző időszakhoz képest. A cég nettó profitja 1,02 milliárd dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 6,82 milliárd dollárral.

A vállalat a következő három évben 8-10 milliárd dolláros költségcsökkentést és hatékonyságnövelést szeretne elérni évente, a jövő év során 3 milliárd dollárral vágná vissza az értékesítési és működési kiadásokat. A Bloomberg korábban létszámleépítést is említett belsős források alapján, amire már Gelsinger is figyelmeztette az alkalmazottakat, hozzátéve, hogy az állomány optimalizálása során hozott döntések nehezek az Intel számára. Egyes gyári dolgozók számára már csökkentették a kötelező munkaórák számát, de hogy pontosan hány embertől vesz búcsút a vállalat, azzal kapcsolatban még nem közöltek részleteket.

Az Intel szerint a PC-k iránti kereslet elsősorban a fogyasztói és oktatási piacokon mérséklődött a negyedévben, miközben az eszközgyártók csökkentették készleteiket. A vállalat adatközponti és mesterséges intelligencia szegmense (amely magába foglalja a szerverchipeket is) 4,21 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 27%-os csökkenést jelent az előző időszakhoz mérve. Gelsinger szerint az adatközpontok kategóriájában az Intel lassabban növekedett, mint a piac többi részén.

Az Intel egyike azon gyártóknak, melyek a járvány idején fennállásuk legnagyobb horderejű beruházásaikba fogtak bele, így a cég csak az elmúlt két évben több tízmilliárd dollár értékű gyárépítéseket és fejlesztéseket jelentett be - részben állami dotáció segítségével. A vállalat ezzel párhuzamosan a tavalyi évben számottevően bővítette a dolgozói létszámot is, a felvevőpiac csökkenésére válaszul ugyanakkor most kénytelen jelentősen visszavágni a költségein.

Fontos történés még a cég házatájáról, hogy a korábban ismertetett terveknek megfelelően az Intel egyik legnagyobb leányvállalata, az autonóm járművek szegmensében jelentős technológiai beszállítói pozícióban lévő Mobileye tőzsdére ment és megkezdte a kereskedést. Az autonóm járművekbe különféle hardveres és szoftveres megoldásokat fejlesztő és gyártó izraeli céget 2017-ben vásárolta fel a vállalat.