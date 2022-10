5G-s kézikonzollal állt elő a Razer

A gamereknek szánt perifériáiról ismert Razer a Qualcommal és a Verizonnal közösen pár hete bejelentette első, 5G-csatlakozást is támogató kézikonzolját, a Razer Edge 5G-t, aminek a hivatalos leleplezését csak nemrég ejtette meg az idei RazerCon eseményen. A gyártó szerint a „világ első 5G-s dedikált gaming eszköze” a programokat 6,8 hüvelykes AMOLED kijelzőn jeleníti meg 2400x1080 felbontásban, 144Hz-es képfrissítéssel. Android 12 operációs rendszeren fut.

Belülre a Qualcomm elsőgenerációs, 3Ghz-es órajelű Kryo CPU-t és Adreno GPU-t magába foglaló Snapdragon G3X chipsete került 8GB LPDDR5 RAM társaságában, 128GB tárhellyel, ehhez társul 5000 milliamperórás telep (üzemidőt nem közölt a cég). Kétféle konfigurációban választható, csak wifis, illetve 5G-t is támogató variációban, előbbit 400 dollárért lehet majd megvásárolni januártól a Verizonon keresztül, utóbbiról egyelőre nem közölt ilyen részleteket a cég, tehát nem tudni, hogy a drágább kiszerelés pontosan mikor és mennyiért jön.

Szervermotor a növekvő gépi tanulási követelményekhez (x) A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül. A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül.

Szervermotor a növekvő gépi tanulási követelményekhez (x) A TwinCAT Machine Learning kínálata további következtető motorral bővül.

A Razer elmondása szerint az Edge-en több ezer AAA címet érnek majd el a játékosok a rengeteg meglévő androidos mobiljáték mellett, továbbá előretelepítetten használhatják az Epic Games Store-t, és az olyan felhőalapú streamingszolgáltatásokat, mint az Nvidia GeForce Now vagy az Xbox Cloud Gaming. A lényegében táblagépméretű Razer Edge a Razer Kishi V2 Pro kontrollerrel érkezik, annyi személyreszabottsággal, hogy került rá 3,5 milliméteres jackaljzat is, ami eredetileg nem adott a vezérlőn.

Nem csak a Razer irigyelte el a Nintendo Switch és a Steam Deck népszerűségét, a számítógépes perifériáiról ismert Logitech a Tencenttel együtt nemrég mutatott be egy kifejezetten felhős játékokhoz tervezett kézikonzolt, ami formájában sem tér el nagyon a már látott megoldásoktól és a bevált recepttől. A Logitech G Cloud körülbelül 12 órát bír egy feltöltéssel, héthüvelykes IPS LCD érintőkijelzőt kapott (60Hz), nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 720G processzor és 4 GB LPDDR4x RAM dolgozik benne, 64 GB-os tárhellyel. Androidot futtat és az alkalmazások is a Google Play Store-ból tölthetők le – tehát egy ízig-vérig androidos eszköz, és kérdés, hogy az okostelefonok korában erre mennyire lesz felvevőpiac, bár a kialakítás kétségkívül kényelmesebb játékélményt garantál, mint egy sima okostelefon.

A Logitech október 17-én, éppen ma megjelenő készüléke 350 dollárba fog kerülni (kb. nettó 145 ezer forint), tehát még csak nem is olyan olcsó. A Razer egyébként is magasabb árazású termékei miatt sem meglepő, hogy ők a saját kézikonzoljukkal is ettől kicsit feljebb lőnek, ráadásul a Razer nagy hangsúlyt fektet a kijelzőre és kontrollerekre is.