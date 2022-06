Meglódulhatnak idén a konzoljátékok bevételei

Ígéretesnek tűnik az idei év konzoljátékok szempontjából: a Newzoo friss előrejelzése szerint 2022-ben 8,4 százalékkal nőhet a konzoljátékokból származó összbevétel az előző évhez képest, ezzel pedig a legjelentősebb kiugrást produkálhatja a játékipar szegmensei közül várhatóan 58,6 milliárd dollárral. A fejlesztők számára továbbra is a mobiljátékok a legjövedelmezőbbek, de a legmarkánsabb növekedést a konzoljátékoknál lehet megfigyelni. Ehhez képest a 2014 óta virágzó mobiljátékok várhatóan 91,4 milliárd dollárt hoznak a konyhára, 5,7 százalékos növekedéssel.

A konzoljátékok erősödése többek közt az ellátási lánc nehézségei miatt lehet impozáns eredmény, és hozzá kell tenni, hogy a Sony újgenerációs PlayStation 5 konzolja sem érhető el a legtöbb piacon, ami még több felhasználót jelenthet a következő időszakban. Idén még vissza van számos régóta várt program megjelenése is, illetve a Sony átalakította a PlayStation Plus szolgáltatás konstrukcióit is, ami ígéretes a konzoljátékosok számára.

Piaci részesedés tekintetében a mobiljátékok a játékokból származó bevételek 45 százalékát tehetik ki, míg a konzoljátékok részesedése 28,8 százalékot jelenthet. A tabletekre szánt programok szegmense éppenhogy, 1,2 százalékot javulhat éves szinten 12,1 milliárd dollárra, ami a piac 6 százalékának lefedésére lesz elég.

A letölthető vagy dobozos PC-játékoké lehet a harmadik legnagyobb szelet 19 százalékkal, ami a becslések szerint 38,7 milliárd dollárt termelhet 3,2 százalékos növekedéssel. A jelentés kitér a böngészőben futtatható programokra is, amiknek a népszerűsége egyre elenyészőbb: a böngészős PC-játékok idén 16,9 százalékkal kevesebb pénzt, 2,3 milliárd dollárt hozhatnak a konyhára, ami a játékpiac összbevételének egy százaléka.

Mobilos csökkenés az első negyedévben

A SensorTower május közepén tette közzé szokásos, negyedéves piaci jelentését, ami pedig azt mutatta, hogy az idei első negyedévben volt rá először példa, hogy éves szinten csökkent a mobiljátékok árbevétele, miután a koronavírus világjárvány szorításából kiszabadultak a potenciális felhasználók, ezzel párhuzamosan költéseiket is átcsoportosították. Az idei első negyedévben 21,2 milliárd dollárt költöttek a mobiljátékosok az App Store-on és a Google Play Store-on keresztül különböző videójátékokra, illetve az alkalmazásokon keresztül megvásárolható tartalmakra, ami nagyjából 6 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi állapothoz képest. Bár a piac negyedéves viszonylatban tavaly már kétszer is visszaesést mutatott (a második és a negyedik negyedévben), most először fordult elő, hogy a számok az egy évvel korábbi állapothoz képest rosszabbak lettek.

A mobiljátékokon piaca mellett azonban összességében a globális alkalmazáspiac is megtorpanni látszik, a TradingPlatforms elemzése szerint az idei első negyedévben mintegy 32,5 milliárd dollárt költöttek a felhasználók a globális alkalmazás-piactereken, ami mindössze 0,6%-os, azaz hibahatáron belüli növekedés az egy évvel korábban rögzített 32,3 milliárd dollárhoz képest.

Mindeközben a Sony kimondottan rárepülne a mobiljátékokra: a japán játékóriás nemrég bejelentette, hogy tervei szerint 2025-re játékai fele PC-n és mobilon lenne futtatható. Ez azt is jelenti egyben, hogy a PlayStation konzolra szánt kiadások aránya csökkenne. Jelenleg a Sony játékainak mindössze 10 százaléka érhető el okostelefonokon, a következő három évben ez megduplázódna 20 százalékra. Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezérigazgatója szerint a terjeszkedéssel lehetőségük nyílik arra, hogy a Sony egy szűk szegmensből kilépve mindenhol markánsabban legyen jelen.